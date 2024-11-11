マガジンワールド

Ginza No. 331 試し読みと目次

2025 JANUARY
GINZA ISSUE 331

 

They Make My Day!
暮らしを彩る日用品

028 I love convenience goods
032 愛用品を教えてくれた方々
 
034 Wallscape
壁に景色を作る
035 Art In My Room
アートやオブジェのような実用品
036 Beauty of Brewing
コーヒー美学
037 At the Table
朝の食卓
038 Epic Kitchenware
お役立ちキッチンツール
039 Seasoning
欠かせない調味料
040 Good Old Stationery
アナログ派のデスク周辺
041 Digital Nomad
フリーアドレスのPCワークに
042 Music Lover
音にまつわるガジェット
043 Versatile Furniture
多用途の家具
044 Unique Cup
心ときめくカップ
045 Teatime
おやつと茶葉
046 Storage Box
並べたい収納ボックス
047 Utility Bag
タフで大容量なバッグ
048 Holiday Décor
ホリデーシーズンの部屋飾り
049 Botanical Accent
花器と鉢カバー
050 Calming Lighting
目にも心にもやさしい照明
051 Modern Japanese Craft
和テイストの工芸品
052 Inner Care
栄養補助剤＆プロポリス
053 For All-weather & Emergency
防災＆晴雨兼用アイテム
054 Bath & Laundry Accessory
マインドも整うバス＆ランドリー
055 Partial Body Care
パーツのお手入れ
056 Ignite a Mood
キャンドル、お香…小さな灯り
057 Good Night
快眠の相棒
058 Many More to Come!
まだまだ気になるジャンルレス19品
 
060 プレイフルな毎日　松村北斗（SixTONES）
 
068 旅を楽しむあの人のパッキングスタイル
072 茶筅ブーム、センスも鋭い包丁、インドの赤い家…
海外から届いた日用品のウワサ
074 ひらめきをくれる愛用品
円井わん、桑田悟史、水川かたまり（空気階段）
なち（サバシスター）、unpis、鎌田奈穂
080 毎日が愉快＆豊かになる話題をキャッチ!
Good Goods Topics
082 編集スタッフの私的ヒットアイテムがずらり
買ってよかった!座談会
084 GINZA CHARMING BUSTERS
毎日使えるアートピースと、創る人
 
FASHION
088 wrapped up in shine
光のベールに包まれて
096 本と私とジュエリー
102 LOUIS VUITTONと旅するクルーズ・コレクション
情熱の国を想って
112 LOUIS VUITTON　
ごきげんな冬の贈り物
120 CELINE　Light My Fire
 
124 日常になじむトーンであること　
市川実日子
126 神戸で拓いた新たな道と拠り所　富田望生
 
BEAUTY
130 では、ビューティの時間です!　　　　　　
132 冬髪レスキューPROJECT
 
138 Novel Core　　　　　　
across the borders　　　　
 
023 G’s WONDER
026 G’s CHARM
128 CANVAS
144 SHOP LIST
146 東京ケンチク物語
147 私的なオノマトペ　ハマ・オカモト
148 Girl’s Column　YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
150 一生ものの、本と映画と音楽とアート。しんめいP
152 12月のエンタメの新作レビュー
153 HITO TONARI　中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室　木ノ下裕一
155 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
157 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
159 小さな料理 大きな味　平松洋子
160 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
162 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
 


ギンザ No. 331

暮らしを彩る日用品/松村北斗

930円 — 2024.12.12
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ギンザ No. 331 —『暮らしを彩る日用品/松村北斗』
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