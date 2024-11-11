Ginza No. 331 試し読みと目次
2025 JANUARY
GINZA ISSUE 331
They Make My Day!
暮らしを彩る日用品
|028
|I love convenience goods
|032
|愛用品を教えてくれた方々
|034
|Wallscape
壁に景色を作る
|035
|Art In My Room
アートやオブジェのような実用品
|036
|Beauty of Brewing
コーヒー美学
|037
|At the Table
朝の食卓
|038
|Epic Kitchenware
お役立ちキッチンツール
|039
|Seasoning
欠かせない調味料
|040
|Good Old Stationery
アナログ派のデスク周辺
|041
|Digital Nomad
フリーアドレスのPCワークに
|042
|Music Lover
音にまつわるガジェット
|043
|Versatile Furniture
多用途の家具
|044
|Unique Cup
心ときめくカップ
|045
|Teatime
おやつと茶葉
|046
|Storage Box
並べたい収納ボックス
|047
|Utility Bag
タフで大容量なバッグ
|048
|Holiday Décor
ホリデーシーズンの部屋飾り
|049
|Botanical Accent
花器と鉢カバー
|050
|Calming Lighting
目にも心にもやさしい照明
|051
|Modern Japanese Craft
和テイストの工芸品
|052
|Inner Care
栄養補助剤＆プロポリス
|053
|For All-weather & Emergency
防災＆晴雨兼用アイテム
|054
|Bath & Laundry Accessory
マインドも整うバス＆ランドリー
|055
|Partial Body Care
パーツのお手入れ
|056
|Ignite a Mood
キャンドル、お香…小さな灯り
|057
|Good Night
快眠の相棒
|058
|Many More to Come!
まだまだ気になるジャンルレス19品
|060
|プレイフルな毎日 松村北斗（SixTONES）
|068
|旅を楽しむあの人のパッキングスタイル
|072
|茶筅ブーム、センスも鋭い包丁、インドの赤い家…
海外から届いた日用品のウワサ
|074
|ひらめきをくれる愛用品
円井わん、桑田悟史、水川かたまり（空気階段）
なち（サバシスター）、unpis、鎌田奈穂
|080
|毎日が愉快＆豊かになる話題をキャッチ!
Good Goods Topics
|082
|編集スタッフの私的ヒットアイテムがずらり
買ってよかった!座談会
|084
|GINZA CHARMING BUSTERS
毎日使えるアートピースと、創る人
|FASHION
|088
|wrapped up in shine
光のベールに包まれて
|096
|本と私とジュエリー
|102
|LOUIS VUITTONと旅するクルーズ・コレクション
情熱の国を想って
|112
|LOUIS VUITTON
ごきげんな冬の贈り物
|120
|CELINE Light My Fire
|124
|日常になじむトーンであること
市川実日子
|126
|神戸で拓いた新たな道と拠り所 富田望生
|BEAUTY
|130
|では、ビューティの時間です!
|132
|冬髪レスキューPROJECT
|138
|
Novel Core
across the borders
|023
|G’s WONDER
|026
|G’s CHARM
|128
|CANVAS
|144
|SHOP LIST
|146
|東京ケンチク物語
|147
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|148
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|150
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。しんめいP
|152
|12月のエンタメの新作レビュー
|153
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|155
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|157
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|159
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|160
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|162
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ