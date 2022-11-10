マガジンワールド

Ginza No. 307 試し読みと目次

2023 JANUARY

 
2022-23最新版
おしゃれな人が毎日、使うもの
 
EVERYDAY ESSENTIALS
027 愛用品を教えてくれた人たち
028 実用とセンス、どちらも大事!
みんなが使っている日用品
048 私の10年愛
054 魔法を使って、いただきます!
エスパー家の愉快な食卓
060 みんなが手放せない!
香りとボディケアのデイリーアイテム
067 気になるコラム29
日用品トレジャーランド
083 GINZA CHARMING BUSTERS
“ウチの子”の愛用品
 
JEWELRY
090 winter pleasure 冬のジュエル
124 New Partner for the Holiday
宙に瞬くアクセサリー
 
FASHION
094 Awich in PRADA
The Season of Glitter
098 GUCCI 星屑のプリズム
玉城ティナ
102 FENDI 「バゲット」日和
110 UNIQLO and MARNI 色彩のカノン
清野菜名
 
116 花と器のアイデアノート
with Pinterest　　　　　　　
 
BEAUTY
129 SHOLAYERED 香りの記憶 #11
130 では、ビューティの時間です!
132 定番の進化、初上陸、
アートなフレグランス…
香りのニューウェイヴ
 
118 三浦透子 北村匠海
In Sync　　　　　　　　
144 Qs&As with ATEEZ
直感を信じて、いまを突き進む
 
164 宮舘涼太（Snow Man）
bracing up　　　　　　　　
 
019 G’s WONDER
022 G’s CHARM
088 まさかさかさま 満島ひかり×又吉直樹
128 東京ケンチク物語
138 信号旗K 朝吹真理子の訪問記　津野青嵐
142 CANVAS
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
148 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
150 G’s INTERVIEW
151 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
152 一生ものの、本と映画と音楽とアート。根本絵梨子
154 12月のエンタメの新作レビュー
155 福田フクスケ／西澤千央／ストリーミング百人隊長
156 小さな料理 大きな味 平松洋子
157 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
158 SHOP LIST
160 HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
162 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
 
＊永山瑛太 写真は休載中です


ギンザ No. 307

おしゃれな人が毎日、使うもの

880円 — 2022.12.12
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 307 —『おしゃれな人が毎日、使うもの』
紙版
定期購読／バックナンバー

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