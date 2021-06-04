マガジンワールド

Ginza No. 289　試し読みと目次

2021 JULY

 
クリエイターたちの住居
夏のお部屋訪問
 
Home Visiting!
032 海辺と高原の部屋
040 クリエイティブの源に出合う
海外のデザイナーのインテリア
048 クリエイターたちの快適空間に潜入
INSPIRING ROOMS
064 キャンプギアのある生活
069 なるほど! 日本のモダニズム住宅
072 作原文子のBEST 15 ソファ名品カタログ
076 写真家・山谷佑介の 横須賀につくる実家
080 いますぐ欲しい! やってみたい!
GINZA Home Decor Tips
 
110 SEVEN YEARS AFTER
ふみと点子の物語
116 デジタル発表から読み解く
2021-22年秋冬コレクション
124 GINZA CHARMING BUSTERS
日本人デザイナーと仲間たち
 
BEAUTY
130 では、ビューティの時間です!
132 “クリーンビューティ”って何だ?
136 長谷川京子が考える
持続可能なきれいの秘密
 
085 Alexander McQueen
Essential Beauty #4
088 BALENCIAGA ゲームチェンジャー
096 Prada Galleria, full of dreams
102 Bottega Veneta WALK ABOUT
 
163 那須雄登 浮所飛貴（美 少年）
ふたりの季節
019 G’s WONDER
023 G’s CHARM
027 Canvas 七月の色
086 まさかさかさま 満島ひかり×又吉直樹
108 東京ケンチク物語
109 G’s SCOOP
138 朝吹真理子のデザイナー訪問記 UDA
143 小さな料理 大きな味 平松洋子
146 G’s SCOOP
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
148 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
150 一生ものの、本と映画と音楽とアート。
しまおまほ
152 6月のエンタメの新作レビュー
153 HITOTONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
155 福田フクスケ／西澤千央／ストリーミング百人隊長
157 それゆけNEW OPEN
158 HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
161 SHOP LIST
162 G’s SCOOP
169 人生の謎について 松尾スズキ
＊永山瑛太 写真は休載中です


ギンザ No. 289

夏のお部屋訪問

860円 — 2021.06.10
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ギンザ No. 289 —『夏のお部屋訪問』
紙版
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