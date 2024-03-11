Ginza No. 323 試し読みと目次
2024 MAY
GINZA ISSUE 323
銀幕の140作から読み解く
映画とファッション
|032
|シネ・モードの考察
|038
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ソフィア・コッポラが描く新境地
『プリシラ』を解剖!
|044
|『哀れなるものたち』Jimaの記録
|048
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スクリーンに棲む人
安藤サクラ
|056
|名作で見つけたお手本ルック
|062
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映画スタイリングという仕事
北村道子、伊賀大介、Babymix、服部昌孝、小林身和子
|067
|Film News Collection
|072
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安藤桃子、場所をつくってアクションにつなげる
フィルムメーカーが描く未来
|074
|映画監督の撮影現場服をスナップ!
|076
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人気アーティストが楽曲を手がけた
音楽がグッとくる最新FILMS
|078
|aggiiiiiiiの永遠のヒロイン分析
|080
|シネマラバーズに贈る“紙モノ”ガイド
|082
|注目の新作を予習します。GINZAウォッチリスト
|083
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GINZA CHARMING BUSTERS
あの主人公へオマージュ
|086
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自由な映画づくりに定評がある
NY発のフィルムスタジオ A24をクローズアップ!
|092
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スタイリストの心に響いた作品は?
ファッションで選ぶマイベスト
|FASHION
|096
|me ISSEY MIYAKE かたちを着替えて #5
|098
|SAINT LAURENT 光の旅路
|102
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FOXEY Tokyo stroll
前田華子インタビュー
|106
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トレランベスト、スイムショーツ、フィッシングブーツ
モード×アウトドアの新視点 玄理
|112
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サングラス、ハット、ポーチ、つけ袖、グローブ…
初夏の小物コレクション
|116
|セットアップで着る王道デニム
|121
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短期連載 ATTISESSION
四谷奈々可のおしゃれトーク #1
GUEST 小川李奈
|BEAUTY
|122
|では、ビューティの時間です!
|124
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新UV、毛穴撃退、クリニック発想コスメ…
攻めのスキンケア強化合宿
|132
|G’s interview 恩田 陸
|147
|STANLEY マグボトル界にニューカマー
|156
|RYUHEI（BE:FIRST）
fly me to the world
|023
|G’s WONDER
|027
|G’s CHARM
|097
|東京ケンチク物語
|130
|G’s SCOOP
|131
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|134
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|136
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。柳澤田実
|138
|4月のエンタメの新作レビュー
|139
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|140
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|141
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|142
|SHOP LIST
|144
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|146
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|148
|G’s STORY
|149
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
|150
|CANVAS
|152
|信号旗K 朝吹真理子の訪問記 毛利悠子
|＊「永山瑛太 写真」は休載中です