マガジンワールド

Ginza No. 323 試し読みと目次

2024 MAY
GINZA ISSUE 323

 

銀幕の140作から読み解く
映画とファッション

032 シネ・モードの考察
038 ソフィア・コッポラが描く新境地
『プリシラ』を解剖!
044 『哀れなるものたち』Jimaの記録
048 スクリーンに棲む人
安藤サクラ
056 名作で見つけたお手本ルック
062 映画スタイリングという仕事
北村道子、伊賀大介、Babymix、服部昌孝、小林身和子
067 Film News Collection
072 安藤桃子、場所をつくってアクションにつなげる
フィルムメーカーが描く未来
074 映画監督の撮影現場服をスナップ!
076 人気アーティストが楽曲を手がけた
音楽がグッとくる最新FILMS
078 aggiiiiiiiの永遠のヒロイン分析
080 シネマラバーズに贈る“紙モノ”ガイド
082 注目の新作を予習します。GINZAウォッチリスト
083 GINZA CHARMING BUSTERS
あの主人公へオマージュ
086 自由な映画づくりに定評がある
NY発のフィルムスタジオ A24をクローズアップ!
092 スタイリストの心に響いた作品は?
ファッションで選ぶマイベスト
 
FASHION
096 me ISSEY MIYAKE かたちを着替えて #5
098 SAINT LAURENT 光の旅路
102 FOXEY Tokyo stroll
前田華子インタビュー
106 トレランベスト、スイムショーツ、フィッシングブーツ
モード×アウトドアの新視点 玄理
112 サングラス、ハット、ポーチ、つけ袖、グローブ…
初夏の小物コレクション
116 セットアップで着る王道デニム
121 短期連載 ATTISESSION
四谷奈々可のおしゃれトーク #1
GUEST 小川李奈
 
BEAUTY
122 では、ビューティの時間です!
124 新UV、毛穴撃退、クリニック発想コスメ…
攻めのスキンケア強化合宿
 
132 G’s interview 恩田 陸
147 STANLEY マグボトル界にニューカマー
 
156 RYUHEI（BE:FIRST）
fly me to the world　 　　　　　　　
 
023 G’s WONDER
027 G’s CHARM
097 東京ケンチク物語
130 G’s SCOOP
131 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
134 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
136 一生ものの、本と映画と音楽とアート。柳澤田実
138 4月のエンタメの新作レビュー
139 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
140 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
141 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
142 SHOP LIST
144 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
146 小さな料理 大きな味 平松洋子
148 G’s STORY
149 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
150 CANVAS
152 信号旗K 朝吹真理子の訪問記 毛利悠子
 
＊「永山瑛太 写真」は休載中です


ギンザ No. 323

映画とファッション/安藤サクラ

900円 — 2024.04.12
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ギンザ No. 323 —『映画とファッション/安藤サクラ』
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