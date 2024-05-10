マガジンワールド

Ginza No. 325 試し読みと目次

2024 JULY
GINZA ISSUE 325

 

ジェンダーレスな時代だからこそ気になる
メンズ服を着る

030 メンズ服が似合う人 PART 01
036 メンズ小物ウィッシュリスト
040 新垣結衣 ボーイズライクな昼下がり
048 バランス感覚がすべて
052 普遍的アイテムの真髄
056 二階堂ふみ×眞栄田郷敦
ニュートラル・モードに着替えて
062 GINZA CHARMING BUSTERS
借り物ブギ2024
067 レディ・イン・ジャンプスーツ
070 スタイルをつくる基本用語25
071 男のピンク
072 おしゃれメンターからアイデア拝借
東京スナップ！（BOYS編）
078 インスピレーションは足元から
080 ジェントルマンのトピックス
083 GINZA読者の永遠のヒーロー
みんなのファッションアイコンは？
084 男の子服に恋をした
090 メンズ服が似合う人 PART 02
094 TEE! TEE! TEE! スタメンTシャツ2024夏
FASHION
100 2023/24年メティエダール コレクション
〈CHANEL〉とマンチェスターの邂逅
106 LOUIS VUITTON　night fantasy
114 MARNI×木村カエラ　in your own way
121 短期連載 ATTISESSION
四谷奈々可のおしゃれトーク #3　GUEST 久野美怜
122 次なるムーブメントを知る
2024-25年秋冬コレクションレポート
132 new standard, new buddy
ベーシックカラーの日常
 
BEAUTY
138 では、ビューティの時間です！
140 “きれい”だって共有したい
最新シェアコスメ
148 コスメドレッサー、美しい整理術
 
172 サンヨン&ソヌ（THE BOYZ）
the sky’s the limit　 　　　　　　　
 
021 G’s WONDER
025 G’s CHARM
098 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
130 G’s SCOOP
147 東京ケンチク物語
148 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 金子由里奈
151 6月のエンタメの新作レビュー
153 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
155 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
157 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
159 小さな料理 大きな味　平松洋子
160 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
162 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
164 CANVAS
166 信号旗K　朝吹真理子の訪問記 特別編
170 SHOP LIST
 
＊「永山瑛太 写真」と「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」は休載です


ギンザ No. 325

メンズ服を着る

920円 — 2024.06.12
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ギンザ No. 325 —『メンズ服を着る』
紙版
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