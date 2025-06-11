マガジンワールド

Ginza No. 338 試し読みと目次

2025 AUGUST
GINZA ISSUE 338

 

CINEMA FOR LADIES！
私たちには映画がある

028 POWER OF CINEMA
私がパワーをもらった映画
髙石あかり／片桐はいり／片山友希／中島 歩
瀧内公美／山中瑶子／松浦りょう／シム・ウンギョン
黒崎煌代／キンタロー。／伊藤亜和　ほか
054 映画ヒロイン総選挙
056 FILM MAKER
注目したい若手女性監督
060 STRONG WOMEN
強い女にいま、夢中
064 THE WONDERS
070 眩しいほど、ほろ苦い
ヴァカンス映画はなぜ切ない?
072 8月は毎日が夏休み映画CALENDAR
074 CINEMA CLUB 01
ロマンティック・インディアに酔いしれて
076 CINEMA CLUB 02
映画トークに花が咲く
10の感想フレーズ
078 CINEMA CLUB 03
Not Only Popcorn!
TOKYO CINEMA SWEETS
080 CINEMA CLUB 04
おてんばレディの24時間サントラ処方箋
082 CINEMA CLUB 05
お楽しみはエンドロールまで
083 ROMANTIC COMEDY GUIDE
ラブコメ読本完全保存版
099 GINZA CHARMING BUSTERS
憧れるのは、日本映画のあの主人公
 
FASHION
104 Louis Vuitton
穂志もえか、旅路の途中
116 Louis Vuitton Visionary Journeys
夢ある旅の記憶が、大阪にやってくる
120 トップシークレット
OMEGA
 
BEAUTY
102 では、ビューティの時間です！
122 EASY & CHIC
真夏のTシャツとヘアアレンジ
 
148 the gentle star　　　　　　　
髙塚大夢（INI）
 
019 G’s WONDER
023 G’s CHARM
128 G’s STORY MIKIMOTO
130 東京ケンチク物語
131 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
132 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
134 一生ものの、本と映画と音楽とアート。
ユリエコリンズ
136 7月のエンタメの新作レビュー
137 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
138 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
139 小さな料理 大きな味 平松洋子
141 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
143 SHOP LIST
144 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
146 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
147 G’s SCOOP FENDI


ギンザ No. 338

私たちには映画がある

930円 — 2025.07.11
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ギンザ No. 338 —『私たちには映画がある』
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