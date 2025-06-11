Ginza No. 338 試し読みと目次
2025 AUGUST
GINZA ISSUE 338
CINEMA FOR LADIES！
私たちには映画がある
|028
|POWER OF CINEMA
私がパワーをもらった映画
髙石あかり／片桐はいり／片山友希／中島 歩
瀧内公美／山中瑶子／松浦りょう／シム・ウンギョン
黒崎煌代／キンタロー。／伊藤亜和 ほか
|054
|映画ヒロイン総選挙
|056
|FILM MAKER
注目したい若手女性監督
|060
|STRONG WOMEN
強い女にいま、夢中
|064
|THE WONDERS
|070
|眩しいほど、ほろ苦い
ヴァカンス映画はなぜ切ない?
|072
|8月は毎日が夏休み映画CALENDAR
|074
|CINEMA CLUB 01
ロマンティック・インディアに酔いしれて
|076
|CINEMA CLUB 02
映画トークに花が咲く
10の感想フレーズ
|078
|CINEMA CLUB 03
Not Only Popcorn!
TOKYO CINEMA SWEETS
|080
|CINEMA CLUB 04
おてんばレディの24時間サントラ処方箋
|082
|CINEMA CLUB 05
お楽しみはエンドロールまで
|083
|ROMANTIC COMEDY GUIDE
ラブコメ読本完全保存版
|099
|GINZA CHARMING BUSTERS
憧れるのは、日本映画のあの主人公
|FASHION
|104
|Louis Vuitton
穂志もえか、旅路の途中
|116
|Louis Vuitton Visionary Journeys
夢ある旅の記憶が、大阪にやってくる
|120
|トップシークレット
OMEGA
|BEAUTY
|102
|では、ビューティの時間です！
|122
|
EASY & CHIC
真夏のTシャツとヘアアレンジ
|148
|
the gentle star
髙塚大夢（INI）
|019
|G’s WONDER
|023
|G’s CHARM
|128
|G’s STORY MIKIMOTO
|130
|東京ケンチク物語
|131
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|132
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|134
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。
ユリエコリンズ
|136
|7月のエンタメの新作レビュー
|137
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|138
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|139
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|141
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|143
|SHOP LIST
|144
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|146
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
|147
|G’s SCOOP FENDI