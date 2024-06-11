Ginza No. 326 試し読みと目次
2024 AUGUST
GINZA ISSUE 326
観る 聴く 読む カタログ
GINZA CULTURE CLUB
|028
|夏に聴きたい最新音楽
|032
|アート最前線、追いかけたい!
|036
|ペトラ・コリンズが撮る三浦透子
ロマンティックな黄昏
|044
|世界の建築&スポット新キーワード
|048
|新鋭カルチャーな人たち
|056
|カルチャーラバーに聞く
2024年上半期、マイベストはこれだ!
|062
|ビューティシーンの新境地
|066
|創作の熱に触れる アニメ&漫画の旅
|070
|大人の夏の課題図書
「本を読む」現象の行方
|075
|日本にいてもマイペンライ
読んで旅気分、タイカルチャー
|080
|ソンジェ、チェゴシム、漢南洞、PLAVE…
採れたて韓国カルチャー
|086
|新現象、17のトピックス
|091
|GINZA CHARMING BUSTERS
アーティストを訪ねて
|096
|人と作品が育つ劇場、野外でフェス感覚、VRとのコラボ…
新時代の舞台にフォーカス！
|100
|話題作が盛りだくさん ドラマ強化月間
|FASHION
|106
|
2025〈ルイ・ヴィトン〉ウィメンズ
クルーズ・コレクションショー
バルセロナ、建築のユートピア
|110
|黒木 華 GUCCI In My Feelings
|116
|Mame Kurogouchi 土の記憶を紡ぐ服
|122
|夏のアイウェア収集
|146
|
HAPPY 90TH BIRTHDAY,
Mr. ARMANI!
|BEAUTY
|132
|では、ビューティの時間です!
|134
|ビューティマニアの超私的ヒットコスメ
|148
|summer sweets 甘い冒険
|126
|高橋文哉 23歳、変幻自在
|172
|木村柾哉＆佐野雄大（INI）
fluffy brothers
|019
|G’s WONDER
|023
|G’s CHARM
|104
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|140
|CANVAS
|142
|信号旗K 朝吹真理子の訪問記 特別編
|154
|東京ケンチク物語
|155
|ginzamag.com
|156
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 野中モモ
|159
|7月のエンタメの新作レビュー
|161
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|163
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|164
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|165
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|166
|SHOP LIST
|168
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|170
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
|＊「永山瑛太 写真」と「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」は休載です