マガジンワールド

Ginza No. 326 試し読みと目次

2024 AUGUST
GINZA ISSUE 326

 

観る　聴く　読む　カタログ
GINZA CULTURE CLUB

028 夏に聴きたい最新音楽
032 アート最前線、追いかけたい!
036 ペトラ・コリンズが撮る三浦透子
ロマンティックな黄昏
044 世界の建築&スポット新キーワード
048 新鋭カルチャーな人たち
056 カルチャーラバーに聞く
2024年上半期、マイベストはこれだ!
062 ビューティシーンの新境地
066 創作の熱に触れる　アニメ&漫画の旅
070 大人の夏の課題図書
「本を読む」現象の行方
075 日本にいてもマイペンライ
読んで旅気分、タイカルチャー
080 ソンジェ、チェゴシム、漢南洞、PLAVE…
採れたて韓国カルチャー
086 新現象、17のトピックス
091 GINZA CHARMING BUSTERS
アーティストを訪ねて
096 人と作品が育つ劇場、野外でフェス感覚、VRとのコラボ…
新時代の舞台にフォーカス！
100 話題作が盛りだくさん　ドラマ強化月間
 
FASHION
106 2025〈ルイ・ヴィトン〉ウィメンズ
クルーズ・コレクションショー
バルセロナ、建築のユートピア
110 黒木 華　GUCCI In My Feelings
116 Mame Kurogouchi　土の記憶を紡ぐ服
122 夏のアイウェア収集
146 HAPPY 90TH BIRTHDAY,
Mr. ARMANI!
 
BEAUTY
132 では、ビューティの時間です!
134 ビューティマニアの超私的ヒットコスメ
 
148 summer sweets　甘い冒険
 
126 高橋文哉　23歳、変幻自在
172 木村柾哉＆佐野雄大（INI）
fluffy brothers　　　　　　　
 
019 G’s WONDER
023 G’s CHARM
104 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
140 CANVAS
142 信号旗K　朝吹真理子の訪問記 特別編
154 東京ケンチク物語
155 ginzamag.com
156 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 野中モモ
159 7月のエンタメの新作レビュー
161 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
163 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
164 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
165 小さな料理 大きな味　平松洋子
166 SHOP LIST
168 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
170 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
 
＊「永山瑛太 写真」と「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」は休載です


ギンザ No. 326

GINZA CULTURE CLUB/三浦透子

920円 — 2024.07.12
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ギンザ No. 326 —『GINZA CULTURE CLUB/三浦透子』
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