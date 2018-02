Next Issue No.250 2018年3月12日（月）発売

保存版 流行ファッション写真集

皆さんがファッション誌を買おうと思うのはどんな時ですか?

明日なに着ていくかの参考に、なんとなくオシャレな気分になりたい、

お買い物の参考にしたいから、好きなモデルが載ってるから……。

次の特集はもしかしたらそういうご期待には添えないかもしれません。

ただ、この特集を買った人と買わなかった人では、後の人生が変わる!

…かもしれない…くらいの気持ちで、1冊の特集を作ろうと思います。

春夏の流行をベースにして、今の東京で最高のファッション写真は

こういうことだと思う! という大きな風呂敷を広げてみます! (赤面)

たくさんの才能が集まる次号にどうぞご期待ください。

Also In The Next Issue

トレンチコート、PVCの服、チェックの服、トランスペアレントな服、

スカーフのような服、スポーツテイスト、ストリートテイスト……

Not all contents are guaranteed; replacements will be satisfying.

内容は一部変更になることがあります。