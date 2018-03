Next Issue No.251 2018年4月12日（木）発売

「知的な服」についての若干の考察

現代の女性たちが人から褒められて一番うれしい言葉はなんだろう?

実は「彼女は知的な人だね」という言葉ではないかと思うのです。

オシャレな人、可愛らしい人…もちろん、それもうれしいのですが、

洋服がこれだけ社会的意味を強く帯びてくると、「意識的な装い」が

とても重要になる気がしています。無意識に何かを着るのではなく、

意識的に洋服を選んでいるかどうか。TPOにあっていて、しかも

外圧に臆することなく、その服で自分らしさを相手に表現できているか。

しかも、自分が気持ちいい状態でいられる服であれば最高です。

それらを総称して「知的な服」と言えるのではないでしょうか。

「頭よさそうに見える服」とは似て非なる「知的な服」について考えてみました。

