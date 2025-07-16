マガジンワールド

Tarzan No. 908 試し読みと目次

そろそろ積極的に休んでみませんか？

Content

FEATURES
8 あなたに、いま必要なのは
休む技術。
10 「疲れ」と「休養」を知る。
12 休むために必要なのは疲労の正体を知ることだ。
22 リラックスするには吸うよりも吐くを意識。
呼吸の回数が少ない人ほど、しっかり休めている!
26 毎日の「あ～疲れた」に
アクティブレストが効く!
30 忙しい人の休み方1　樋口真嗣さん（映画監督）
31 忙しい人の休み方2　テスタさん（株式投資家）
32 疲労が見えれば、しっかり休める！
数字で表せる、あなたの疲れ。
37 忙しい人の休み方3　沢木敬介さん（ラグビー指導者）
38 休ませる技術が、いま企業には求められている。
42 「眠れない」あなたが知るべき＆やるべきこと。
50 まだまだありました!「休む」の最新
休息＆ご自愛コラム
Book in Book
Tarzan的
ウェルネスツーリズムのすゝめ
SERIALIZATIONS
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
62 Here Comes Tarzan!
筏井りさ（フットサル選手）
66 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
レンチン鶏ラタトゥイユ
69 JUNGLE GYM
〈NIKE〉がテクノロジーで挑んだ
女性初1マイル4分切りの壁……etc.
74 T-STYLE
Walking High
78 スポグル
スポーツグルメ探訪
埼玉西武ライオンズ：ベルーナドーム
79 智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
調理器具を使わない調理方法②。
ターザン No. 908

休む技術。

800円 — 2025.08.07電子版あり
ターザン No. 908 —『休む技術。』
