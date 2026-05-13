Tarzan No. 926 試し読みと目次

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1_食事編

魚を週3回食べる。

塩分を減らして和食をアップデート。

食物繊維で腸内環境を大事に。

好き嫌いなく何でも食べるのが最強。

週1回、地中海食にする。

史上最高齢者の「食」の秘密を知る。

和食を地中海食化。