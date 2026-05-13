Tarzan No. 926 試し読みと目次
普段の心がけひとつで10年後に差がつく、老けない技術。
Content
FEATURES
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|朝の顔、川島明さんも、エイジングケアしてますか?
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老けない技術
人生100年時代のエイジングケア入門
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|エイジングの最新キーワード
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あの人の不老習慣
中井美穂（フリーアナウンサー）
岡本佳隆（ヘアサロンオーナー）
松波健斗（俳優）
福田俊裕（歯科医師）
MIKU JONO（クレイアーティスト）
トーマス ノエル アンナ（ブランドオーナー）
泉二啓太（呉服店店主）
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|老けない暮らしのテクニック
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1_食事編
魚を週3回食べる。
塩分を減らして和食をアップデート。
食物繊維で腸内環境を大事に。
好き嫌いなく何でも食べるのが最強。
週1回、地中海食にする。
史上最高齢者の「食」の秘密を知る。
和食を地中海食化。
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2_運動編
有酸素運動を暮らしの中に組み込む。
プラス10分、ややハードな家事をする。
ジムに行くよりテニス、サッカー、バドミントン!
週2回の老けない筋トレ。
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3_小さな習慣編
1日1回声に出して笑う。
30分に一回立ち上がる。
平日も休日も同じ時刻に起きる。
「すみません」ではなく「ありがとう」と言う。
女性たちに学ぶ。
年4回歯医者に通う。
信頼できるサプリを摂る。
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Book in Book
老けないテクニック&カタログ
男性美容入門
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|椎名誠が考える若さと老い。
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レジェンドアスリートの肖像
小谷実可子（アーティスティックスイミング）
稲田 弘（アイアンマンレース）
五十嵐 圭（バスケットボール）
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世界が注目する老化研究者に聞く
人類が500歳まで生きる日
SERIALIZATIONS
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|TTT TARZAN TREASURE TRACKER
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|T-STYLE
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Here Comes Tarzan!
髙橋 渚（走高跳選手）
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智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
ロープワークで道具を作る②。
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ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
茹で豚ヒレ 納豆ソース添え
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JUNGLE GYM
愛でて、食べて、ととのう。
ハーブとスパイスの底力を知る〈大多喜有用植物苑〉……etc.
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Move On Muscle
『ターミネーター』
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スポグル
スポーツグルメ探訪
千葉ロッテマリーンズ：ZOZOマリンスタジアム（千葉）