Tarzan No. 918 試し読みと目次

10 肩 こり

腰 痛

膝 痛

8 肩・腰・膝の、

すべらないイタタッ! 話

12 肩こり・腰痛・膝痛…

悲劇は二足歩行から始まった。

16 “名医”に聞いた

肩こりの解決法

26 プロフェッショナルに聞いた!

毎日の肩腰膝ケア法。

28 “名医”に聞いた

腰痛の解決法

40 東洋医学から考える

3大不調の原因とは?

42 痛い時の強い味方

市販薬について知っておこう。

51 いつ痛くなるのかわからないから!

膝 緊急対策BOOK

59 急にやってくる“痛い”!

これは何?

そして、どうする?

64 正しく選んでツラさ軽減。

セルフケアの名品ガイド。

68 医療の最前線は

どうなってる?