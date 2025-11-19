Tarzan No. 916 試し読みと目次

マガジンワールド

沈黙の3大臓器が悲鳴を上げる前に！

Content

FEATURES
8 肝臓・腎臓・膵臓
良い習慣
悪い習慣
12 沈黙の3大臓器が語り出す。
俺たちの叫びを聞け!
18 肝臓・腎臓・膵臓のコワイ話。
肝臓・腎臓・膵臓
良い習慣 悪い習慣
24 1 どっちを選べばいいでSHOW!
30 2 ソフトドリンク選びの掟。
32 3 正しいアルコールとおつまみ。
36 4 調味料七番勝負!
38 5 健やかさを取り戻す、肝腎膵トレ。
40 6 肝腎膵を労る24Hの過ごし方。
47 東洋医学的、
肝腎膵の養生法。
55 あの人の肝腎膵ケア。
60 肝・腎・膵 検査＆治療
64 実録 名医の飲み方
SERIALIZATIONS
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
78 Here Comes Tarzan!
宮田将吾（スピードスケート選手）
83 智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
停滞中の動物対策。
84 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
春菊と豆腐のチョレギサラダ
87 JUNGLE GYM
「できているかわからない」を《筋肉Phone》が解決！……etc.
92 T-STYLE
Back to the Wild
97 スポグル
スポーツグルメ探訪
平塚競輪場（ABEMA湘南バンク）
ターザン No. 916

肝臓・腎臓・膵臓

820円 — 2025.12.11
ターザン No. 916 —『肝臓・腎臓・膵臓』
