Tarzan No. 916 試し読みと目次
沈黙の3大臓器が悲鳴を上げる前に！
Content
FEATURES
|8
|
肝臓・腎臓・膵臓
良い習慣
悪い習慣
|12
|
沈黙の3大臓器が語り出す。
俺たちの叫びを聞け!
|18
|肝臓・腎臓・膵臓のコワイ話。
|
肝臓・腎臓・膵臓
良い習慣 悪い習慣
|24
|1 どっちを選べばいいでSHOW!
|30
|2 ソフトドリンク選びの掟。
|32
|3 正しいアルコールとおつまみ。
|36
|4 調味料七番勝負!
|38
|5 健やかさを取り戻す、肝腎膵トレ。
|40
|6 肝腎膵を労る24Hの過ごし方。
|47
|
東洋医学的、
肝腎膵の養生法。
|55
|あの人の肝腎膵ケア。
|60
|肝・腎・膵 検査＆治療
|64
|実録 名医の飲み方
SERIALIZATIONS
|5
|Tarzan Trend Tracker ♯1
|7
|Tarzan Trend Tracker ♯2
|78
|
Here Comes Tarzan!
宮田将吾（スピードスケート選手）
|83
|
智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
停滞中の動物対策。
|84
|
ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
春菊と豆腐のチョレギサラダ
|87
|
JUNGLE GYM
「できているかわからない」を《筋肉Phone》が解決！……etc.
|92
|
T-STYLE
Back to the Wild
|97
|
スポグル
スポーツグルメ探訪
平塚競輪場（ABEMA湘南バンク）