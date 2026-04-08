マガジンワールド

Tarzan No. 924 試し読みと目次

最小の努力で最大の成果。追い込まず効かせる秘訣！

Content

FEATURES
8 ラッパー Awichは、
なぜ鍛えるのか。
16 絶対に続けられる
自宅トレーニング。
18 3Proofs!
気持ちいい＝快感情が生まれる理由。
22 どれかひとつを選ぼう。
自宅トレの1・2・3
24 自宅トレーニング 1
Snacking
featuring 真中まな（FRUITS ZIPPER）
30 やる気が出ないなら。
32 5人がトレーニングを続ける理由。
一絵（モデル）／ 満極尚輝（エンジニア）／ 磯野真穂（人類学者）
倉嶋 歩（プロデューサー）／マイルス・グヴェイア（職人）
38 鍛えたら、摂る。
食べることも、自宅トレの一部です。
40 自宅トレーニング2
Single Set
featuring 入江陵介（元競泳日本代表）
55 パートナーがいるならば。
60 自宅トレーニング3
Weekend Warrior
featuring 岩本 照（Snow Man）
70 プロにとってのBIG 3。
Sareee（プロレスラー）／ 楢﨑明智（クライマー）
47 Book in Book
鍛える時に着たいもの、使いたいものカタログ
Ready to Fit
SERIALIZATIONS
5 TTT TARZAN TREASURE TRACKER
7 T-STYLE
74 Here Comes Tarzan!
古賀若菜（柔道選手）
83 智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
ロープワークで道具を作る①。
84 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
鯛のガリバタソテー
87 JUNGLE GYM
〈THREE〉の精油研究を司るHRCとは？……etc.
93 Move On Muscle
『コマンドー』
96 スポグル
スポーツグルメ探訪
ジェフユナイテッド市原・千葉（千葉）
ターザン No. 924

絶対に続けられる自宅トレーニング。/Awich

820円 — 2026.04.23電子版あり
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ターザン No. 924 —『絶対に続けられる自宅トレーニング。/Awich』
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