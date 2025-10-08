Tarzan No. 913 試し読みと目次
高血圧、喫煙より歯の疾患は死亡リスクが高い！
FEATURES
|健康寿命は、歯が決める！
|緊急インタビュー 石川真佑
|お口にまつわる最新トピックス。
|歯と健康の深すぎる関係。
対策急務。手遅れになる前に。
もっとも気にしたいのは歯周病。
歯の健康をトータルチェック!
歯科人間ドックのススメ。
魅せる口元を作る。
あの人の超私的デンタルケア。
なんと正体はガスだった!
実は気になる口臭のハナシ。
歯を守るだけじゃない、QOLを守る選択肢。
マウスピース
緊急事態、こんなときは?
歯のトラブルSOS
脱! オレ流。
今と未来の歯のために。
セルフケアを学び直し。
健やかな心身には美しい歯も必要です!
大人のホワイトニング入門。
40歳から始める大人の矯正Q&A
審美歯科治療の現在地。
教えて! きぬた先生。
“第2の永久歯”
インプラントって何？
ここでしか言えない匿名座談会
「こんな歯科医にはご用心!」
|名医が信頼する歯科医を紹介します。
SERIALIZATIONS
|Tarzan Trend Tracker ♯1
|Tarzan Trend Tracker ♯2
筋肉吟遊詩人・岩本 照
裏切りの筋トレ・メソッド
頂上から下山まで。
富士登山ラストステージ！
Here Comes Tarzan!
長﨑美柚（卓球選手）
TARZAN TRAILS
皆野アルプス・破風山。
加齢のトリセツ
三叉神経痛
ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
豚と野菜のうま煮
JUNGLE GYM
“脱げるカラダ”で出会った運命の二人が
「体力おばけ」になる方法を伝授！……etc.
マッスルマップワールド
世界各国スポーツ自慢
スリランカ民主社会主義共和国