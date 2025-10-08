マガジンワールド

Tarzan No. 913 試し読みと目次

高血圧、喫煙より歯の疾患は死亡リスクが高い！

FEATURES
8 健康寿命は、が決める！
9 緊急インタビュー 石川真佑
12 お口にまつわる最新トピックス。
16 歯と健康の深すぎる関係。
20 対策急務。手遅れになる前に。
もっとも気にしたいのは歯周病。
26 歯の健康をトータルチェック!
歯科人間ドックのススメ。
28 魅せる口元を作る。
あの人の超私的デンタルケア。
32 なんと正体はガスだった!
実は気になる口臭のハナシ。
34 歯を守るだけじゃない、QOLを守る選択肢。
マウスピース
38 緊急事態、こんなときは?
歯のトラブルSOS
47 脱! オレ流。
今と未来の歯のために。
セルフケアを学び直し。
55 健やかな心身には美しい歯も必要です!
大人のホワイトニング入門。
40歳から始める大人の矯正Q&A
審美歯科治療の現在地。
64 教えて! きぬた先生。
“第2の永久歯”
インプラントって何？
66 ここでしか言えない匿名座談会
「こんな歯科医にはご用心!」
70 名医が信頼する歯科医を紹介します。
SERIALIZATIONS
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
74 筋肉吟遊詩人・岩本 照
裏切りの筋トレ・メソッド
頂上から下山まで。
富士登山ラストステージ！
78 Here Comes Tarzan!
長﨑美柚（卓球選手）
82 TARZAN TRAILS
皆野アルプス・破風山。
84 加齢のトリセツ
三叉神経痛
86 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
豚と野菜のうま煮
95 JUNGLE GYM
“脱げるカラダ”で出会った運命の二人が
「体力おばけ」になる方法を伝授！……etc.
99 マッスルマップワールド
世界各国スポーツ自慢
スリランカ民主社会主義共和国
ターザン No. 913

健康寿命は、歯が決める!/石川真佑

800円 — 2025.10.23電子版あり
