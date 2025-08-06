マガジンワールド

Tarzan No. 909 試し読みと目次

ダブルの発酵パワーで、腸内細菌を育もう！

Content

FEATURES
12 腸活発酵がすべて
8 2つの発酵に出会った日
14 昼夜を問わず働く腸内細菌の、ありがたすぎる5つの仕事。
16 食べて育てる2つの発酵で腸内細菌の多様性を取り戻す。
22 2つの発酵を組み合わせた腸活ごはんベストマッチ。
30 4人の有名料理家が考えた。腸まで届け!
パン、ごはん、汁物、おつまみダブル発酵で育菌レシピ。
38 菌がつなぐ土地と人。
発酵に魅せられた男たち。
42 手軽に始められる
サプリメント＆食品リスト。
49 自宅で作ってみよう!
MY発酵食品
57 マニアックにセレクト!
世界の発酵食ガイド
62 注目の俳優、白本彩奈さんがトライ！
さぁやってみよう! 腸ポジ整え体操
64 日本人は、ねじれ＆サガリ腸が8割。
お手軽“腸整”エクササイズ。
70 まだまだある!
あんな発酵。こんな腸活。
76 プー太とプー子の
おなら学。
SERIALIZATIONS
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
82 筋肉吟遊詩人・岩本 照
裏切りの筋トレ・メソッド
目指すはサブ3！ 世界一の腹筋トレ。
84 Here Comes Tarzan!
永山竜樹（柔道選手）
88 TARZAN TRAILS
丸山日向山トレイル。
90 加齢のトリセツ
頸肩腕症候群
92 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
トマトと牛肉の中華炒め
95 JUNGLE GYM
ヘアケアのこれからを知る。
『女性ホルモンと髪展』へ……etc.
100 マッスルマップワールド
世界各国スポーツ自慢
アイルランド
ターザン No. 909

腸活は発酵がすべて

800円 — 2025.08.28電子版あり
