Tarzan No. 909 試し読みと目次

12 腸活 は 発酵 がすべて

8 2つの発酵に出会った日

14 昼夜を問わず働く腸内細菌の、ありがたすぎる5つの仕事。

16 食べて育てる2つの発酵で腸内細菌の多様性を取り戻す。

22 2つの発酵を組み合わせた腸活ごはんベストマッチ。

30 4人の有名料理家が考えた。腸まで届け!

パン、ごはん、汁物、おつまみダブル発酵で育菌レシピ。

38 菌がつなぐ土地と人。

発酵に魅せられた男たち。

42 手軽に始められる

サプリメント＆食品リスト。

49 自宅で作ってみよう!

MY発酵食品

57 マニアックにセレクト!

世界の発酵食ガイド

62 注目の俳優、 白本彩奈 さんがトライ！

さぁやってみよう! 腸ポジ整え体操

64 日本人は、ねじれ＆サガリ腸が8割。

お手軽“腸整”エクササイズ。

70 まだまだある!

あんな発酵。こんな腸活。