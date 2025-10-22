マガジンワールド

Tarzan No. 914 試し読みと目次

Tarzan914号通常版とTarzan914号増刊号は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
新・湯治！温泉は30以上の不調や病に効果あり！

FEATURES
8 科学的に正しい
温♨︎泉
10 みんな、温泉で健康になっている!
14 泉質で健康効果を倍増させる
温泉のすごいチカラ。
20 マイ泉質の見つけ方
26 インバウンドに説明できる
温泉の正しい入浴法。
32 湯けむり大国・九州で見つけた
温泉×ダイバーシティ
38 WE♡ONSEN 純烈
42 呪術廻戦×Tarzan
虎杖&東堂も温泉でリトリート。
57 温泉を愛する22人に聞いた!
37か所の至極のスポット
温選挙!
64 家風呂もイイよね！
68 第2特集
科学的に正しいサウナ
「ととのう」を科学的に説明してみた。
74 突き抜けサウナ
78 F1ドライバー・角田裕毅さん、
レース前にサウナは必要ですか?
［綴じ込み企画］
『ターザン』厳選!
日本全国
10泉質別
温泉地41
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
80 Here Comes Tarzan!
角田裕毅（F1ドライバー）
85 智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
危険な野生生物。
86 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
タラのアクアパッツァ
91 JUNGLE GYM
〈マルニ木工〉が手がける、地産地消サウナ……etc.
96 T-STYLE
Tech Me Out
100 スポグル
スポーツグルメ探訪
川崎ブレイブサンダース：東急ドレッセとどろきアリーナ
ターザン No. 914

科学的に正しい温泉/純烈

820円 — 2025.11.06
ターザン No. 914 —『科学的に正しい温泉/純烈』
