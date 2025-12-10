マガジンワールド

Tarzan No. 917 試し読みと目次

見違えるカラダになれる、年初のスペシャル提案！

Content

FEATURES
14 年間トレーニング計画
8 TRAINING MANIFESTO
2026年、カラダ作りの目標は？
16 PLAN 1 ノンリバウンド法で
体重を5%落とす
24 PLAN 2 脳科学＋心理学で
週2回運動する習慣作り
28 PLAN 3 3ステッププログラムで
30分走れるようになる
32 PLAN 4 ピラティスで
腹を凹ます
40 PLAN 5 毛細血管ケアで
風邪をひかないカラダになる
44 PLAN 6 姿勢・肌質・食事改善で
5歳若返る
52 2026年 今年こそ、これやってみない?
56 2026年『ターザン』歳時記
58 部位別64種目 一年間使える筋トレ図鑑
80 ダークチョコが、動脈硬化に効く!? 最新論文が、立証!
「カカオポリフェノールは、筋トレを救う」
［綴じ込みBOOK］
TARZAN TRAINING DIARY 2026
SERIALIZATIONS
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
84 筋肉吟遊詩人・岩本 照
裏切りの筋トレ・メソッド
Qちゃん直伝、疲れない走りの作り方。
86 Here Comes Tarzan!
リッチー・モウンガ（ラグビー選手）
90 TARZAN TRAILS
秀麗富嶽の扇山と百蔵山。
92 加齢のトリセツ
変形性股関節症
94 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
春菊と魚介のにんにく炒め
101 JUNGLE GYM
あのイチローがOVER51世代とスポーツテストを体験！……etc.
104 マッスルマップワールド
世界各国スポーツ自慢
モンゴル国
ターザン No. 917

年間トレーニング計画

880円 — 2026.01.05
ターザン No. 917 —『年間トレーニング計画』
