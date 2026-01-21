マガジンワールド

Tarzan No. 919 試し読みと目次

病気手前の不調を正す、漢方薬とツボの大正解

Content

FEATURES
14 漢方 ツボ
8 漢方薬と養生文化の故郷、台北へ。
16 大野 智（島根大学教授）×木竜麻生（女優）
対談・漢方という「診かた」の基本。
22 漢方薬の正体。
24 漢方薬ストロングエビデンス。
26 漢方薬の基本、これだけは。
28 そばに置きたい、最強の漢方常備薬。
34 ツボの正体。
36 ツボは効く。そのメカニズム。
38 ツボの使い方、総点検。
40 最高の体調を作る6大ツボ。
43 デジタル時代のツボ最前線。
44 カルチャーと東洋医学。
46 『ターザン』的食養生のすゝめ
54 基本を押さえてシンプルに。
プロは楽して養生してる!
56 鍼灸院と漢方薬局&クリニック。
60 名医たちが本気で信頼する
漢方家&鍼灸師File
62 スポーツと東洋医学。
64 東洋医学的
フェイスケア入門。
Book in Book
31の悩みに対応!
漢方薬&ツボ押し
完全ガイド
SERIALIZATIONS
5 Tarzan Trend Tracker ♯1
7 Tarzan Trend Tracker ♯2
68 筋肉吟遊詩人・岩本 照
裏切りの筋トレ・メソッド
怖さを自信に！ スキーの基本を学ぶ。
70 Here Comes Tarzan!
湯上剛輝（円盤投げ選手）
74 TARZAN TRAILS
青梅丘陵。
76 加齢のトリセツ
多血症
78 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
大根と牛肉のプルコギ
85 JUNGLE GYM
アドベンチャーレース界の先駆者、
〈イーストウインド〉30周年！……etc.
90 マッスルマップワールド
世界各国スポーツ自慢
イタリア共和国
ターザン No. 919

漢方 ツボ

840円 — 2026.02.12
