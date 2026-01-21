Tarzan No. 919 試し読みと目次

14 漢方 ツボ

8 漢方薬と養生文化の故郷、台北へ。

16 大野 智（島根大学教授）×木竜麻生（女優）

対談・漢方という「診かた」の基本。

22 漢方薬の正体。

24 漢方薬ストロングエビデンス。

26 漢方薬の基本、これだけは。

28 そばに置きたい、最強の漢方常備薬。

34 ツボの正体。

36 ツボは効く。そのメカニズム。

38 ツボの使い方、総点検。

40 最高の体調を作る6大ツボ。

43 デジタル時代のツボ最前線。

44 カルチャーと東洋医学。

46 『ターザン』的食養生のすゝめ

54 基本を押さえてシンプルに。

プロは楽して養生してる!

56 鍼灸院と漢方薬局&クリニック。

60 名医たちが本気で信頼する

漢方家&鍼灸師File

62 スポーツと東洋医学。

64 東洋医学的

フェイスケア入門。