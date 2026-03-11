Tarzan No. 922 試し読みと目次
進化するジャイアンツの”いま”に迫る！
Content
FEATURES
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読売巨人軍
の解体新書
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読売巨人軍を構成する
18のキーワード。
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新キャプテンが語る決意。
岸田行倫
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投手陣の柱に聞く。
大勢／山﨑伊織
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ボディビル元世界王者
鈴木雅トレーナーと臨んだ
戸郷翔征 自主トレ一日密着
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Here Comes Giants!
坂本勇人
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球界の盟主がいま大きく変わりつつある!
“心・技・体・考”の育成力。
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|石塚裕惺
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|漫画「潜入! 読売ジャイアンツ寮!!」
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育成を支える
KEY PERSONたち
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|ジャイアンツ式 ピラティス
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［センターBOOK］
ジャイアンツの森羅万象を徹底解剖!
巨人学
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|数字で知る巨人列伝
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|東京ドーム雑学
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|担当記者が語る、巨人軍の素顔
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宮本和知さんと歴代主将に聞く
女子野球も面白い!
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ジャイアンツU15選手が選んだ!
真似したい名プレー。
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GIABBIT 15のヒミツ。
ジャイアンツ応援歌の振り付け講座。
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GOURMET&GOODS
NEWCOMER
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|LEVEL別 巨人軍ゆかりのスポット。
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1986年～2025年
読売巨人軍の成績と、主な出場選手一覧。
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今季最注目の若手選手に長期密着！
中山礼都／浅野翔吾
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阿部慎之助監督、
超一流選手の条件って何ですか?
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石井琢朗二軍監督、会田有志三軍監督
一軍で活躍する選手をどう育てますか？
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G党20人が選んだ
巨人歴代BEST 9＋α!
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中畑清OB会長からの熱きエール
巨人軍は永久に絶好調だ!
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名勝負を生んだ宿敵たちの証言
VS巨人 激闘の記憶。
矢野燿大／谷繁元信
SERIALIZATIONS
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|Tarzan Trend Tracker ♯1
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|Tarzan Trend Tracker ♯2
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智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
クマスプレーの注意点。
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ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
春キャベツとしらすのペペロンそば
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JUNGLE GYM
トレーニングでは辿り着けない体格の境地！
平子祐希さんの初写真集……etc.
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T-STYLE
LAST RUN
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スポグル
スポーツグルメ探訪
読売ジャイアンツ：TOKYO GIANTS TOWN