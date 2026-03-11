マガジンワールド

Tarzan No. 922 試し読みと目次

進化するジャイアンツの”いま”に迫る！

Content

FEATURES
10 読売巨人軍
の解体新書
12 読売巨人軍を構成する
18のキーワード。
16 新キャプテンが語る決意。
岸田行倫
18 投手陣の柱に聞く。
大勢山﨑伊織
20 ボディビル元世界王者
鈴木雅トレーナーと臨んだ
戸郷翔征 自主トレ一日密着
22 Here Comes Giants!
坂本勇人
26 球界の盟主がいま大きく変わりつつある!
“心・技・体・考”の育成力
27 石塚裕惺
28 漫画「潜入! 読売ジャイアンツ寮!!」
32 育成を支える
KEY PERSONたち
40 ジャイアンツ式 ピラティス
43 ［センターBOOK］
ジャイアンツの森羅万象を徹底解剖!
巨人学
44 数字で知る巨人列伝
46 東京ドーム雑学
47 担当記者が語る、巨人軍の素顔
48 宮本和知さんと歴代主将に聞く
女子野球も面白い!
49 ジャイアンツU15選手が選んだ!
真似したい名プレー。
50 GIABBIT 15のヒミツ。
ジャイアンツ応援歌の振り付け講座。
52 GOURMET&GOODS
NEWCOMER
54 LEVEL別 巨人軍ゆかりのスポット。
56 1986年～2025年
読売巨人軍の成績と、主な出場選手一覧。
59 今季最注目の若手選手に長期密着！
中山礼都浅野翔吾
64 阿部慎之助監督、
超一流選手の条件って何ですか?
66 石井琢朗二軍監督、会田有志三軍監督
一軍で活躍する選手をどう育てますか？
68 G党20人が選んだ
巨人歴代BEST 9＋α!
76 中畑清OB会長からの熱きエール
巨人軍は永久に絶好調だ!
78 名勝負を生んだ宿敵たちの証言
VS巨人 激闘の記憶。
矢野燿大谷繁元信
SERIALIZATIONS
7 Tarzan Trend Tracker ♯1
9 Tarzan Trend Tracker ♯2
85 智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
クマスプレーの注意点。
86 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
春キャベツとしらすのペペロンそば
89 JUNGLE GYM
トレーニングでは辿り着けない体格の境地！
平子祐希さんの初写真集……etc.
94 T-STYLE
LAST RUN
98 スポグル
スポーツグルメ探訪
読売ジャイアンツ：TOKYO GIANTS TOWN
ターザン No. 922

読売巨人軍の解体新書

820円 — 2026.03.26電子版あり
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
ターザン No. 922 —『読売巨人軍の解体新書』
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