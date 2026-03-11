Tarzan No. 922 試し読みと目次

10 読売巨人軍

の解体新書

12 読売巨人軍を構成する

18のキーワード。

16 新キャプテンが語る決意。

岸田行倫

18 投手陣の柱に聞く。

大勢 ／ 山﨑伊織

20 ボディビル元世界王者

鈴木雅トレーナーと臨んだ

戸郷翔征 自主トレ一日密着

22 Here Comes Giants!

坂本勇人

26 球界の盟主がいま大きく変わりつつある!

“心・技・体・考” の育成力 。

27 石塚裕惺

28 漫画「潜入! 読売ジャイアンツ寮!!」

32 育成を支える

KEY PERSONたち

40 ジャイアンツ式 ピラティス

43 ［センターBOOK］

ジャイアンツの森羅万象を徹底解剖!

巨人学

44 数字で知る巨人列伝

46 東京ドーム雑学

47 担当記者が語る、巨人軍の素顔

48 宮本和知さんと歴代主将に聞く

女子野球も面白い!

49 ジャイアンツU15選手が選んだ!

真似したい名プレー。

50 GIABBIT 15のヒミツ。

ジャイアンツ応援歌の振り付け講座。

52 GOURMET&GOODS

NEWCOMER

54 LEVEL別 巨人軍ゆかりのスポット。

56 1986年～2025年

読売巨人軍の成績と、主な出場選手一覧。

59 今季最注目の若手選手に長期密着！

中山礼都 ／ 浅野翔吾

64 阿部慎之助監督、

超一流選手の条件って何ですか?

66 石井琢朗二軍監督、会田有志三軍監督

一軍で活躍する選手をどう育てますか？

68 G党20人が選んだ

巨人歴代BEST 9＋α!

76 中畑清OB会長からの熱きエール

巨人軍は永久に絶好調だ!