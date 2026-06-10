マガジンワールド

Tarzan No. 928 試し読みと目次

週に10分で、あの日のカラダに帰るストレッチ習慣。

Content

FEATURES
8 『弱虫ペダル』祝100巻達成。
漫画家に必要なストレッチとは?
12 快適だったあの日のカラダに帰る。
週に10分だけの
ストレッチ習慣
14 カラダの現在地は3つのチェックでわかる。
快適だった頃、覚えてますか?
18 ストレッチがただの柔軟体操ではない理由。
22 セルフチェックでできなかった動きを、ピンポイントで伸ばしていこう。
現代人が固まりやすい10の部位をほどく。
大胸筋／腸腰筋／ハムストリングス／脊柱起立筋
中臀筋・小臀筋・大腿筋膜張筋／広背筋／肩甲挙筋
長内転筋／僧帽筋／胸鎖乳突筋
36 トレーニーにストレッチは必要なのか?
38 働く人、遊ぶ人の悩みに応える
出張ストレッチ講座。［前編］
高橋源一郎（作家）
加藤忠幸（ファーマー・ディレクター）
市川智基（トレーラードライバー）
47 カラダはもっとしなやかになれる。
伸ばしたその先は、ピラティス。
55 働く人、遊ぶ人の悩みに応える
出張ストレッチ講座。［後編］
ピエール瀧（草野球プレーヤー）
松本昇大（写真家）
間口一就（バーテンダー）
64 あなたの町のラジオ体操も、実は立派なストレッチです。
68 ストレッチの前にもうひと手。
マッサージガンという選択肢。
70 チェコに渡った元盗塁王の、現役続行を支えるストレッチ。
SERIALIZATIONS
5 TTT TARZAN TREASURE TRACKER
7 T-STYLE
74 Here Comes Tarzan!
内藤利貴（セパタクロー選手）
85 Move On Muscle
『トータル・リコール』
87 智慧を身につけ危機を生き抜く
Jungle Book
紐を作る。
88 ツレヅレハナコの
100文字カラダめし
ちくわとニラのチヂミ
91 JUNGLE GYM
磯村勇斗さんが初の医師役に挑む新ドラマ……etc.
98 スポグル
スポーツグルメ探訪
名古屋グランパス：パロマ瑞穂スタジアム（愛知）
ターザン No. 928

週に10分、万能ストレッチ

840円 — 2026.06.25
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
ターザン No. 928 —『週に10分、万能ストレッチ』
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