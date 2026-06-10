Tarzan No. 928 試し読みと目次

セルフチェックでできなかった動きを、ピンポイントで伸ばしていこう。

現代人が固まりやすい10の部位をほどく。

大胸筋／腸腰筋／ハムストリングス／脊柱起立筋

中臀筋・小臀筋・大腿筋膜張筋／広背筋／肩甲挙筋

長内転筋／僧帽筋／胸鎖乳突筋

