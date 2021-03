マスク時代の日焼け対策の思い込み、改めます。 クロワッサン 編集部こぼれ話 No.1042

突然ですがクイズです。

Q1 マスクをつけていると紫外線は防げる YES or NO

Q2 ビタミンCは朝、摂ってはいけない YES or NO

Q3 日焼け止めは、たっぷり塗ったほうがよい YES or NO

紫外線に関して、思い込みで続けていた習慣などはありませんか? 答えは本誌をぜひご覧ください。

ところで、今時は小さな子どもも日焼け止めを塗るのが当たり前のようになっていますが、私は東北育ちということもあり、真夏のアウトドアイベントでもない限りはUVケアをしないで成長してきました。おかげで日焼け止めを塗ったり日差しを防いだりすることがあまり得意でないというか、日常に取り入れるにも、いちいち「いざ!」と構えてしまいます。

なので、昨年から今でも続く息苦しい毎日、マスクって実は日除けグッズだったりしないかな、だとしたら出ている部分だけ対策すればいいのでは?と、つい生来のサボりマインドが現れてしまい。今回、取材で皮膚科医の先生にお話を聞き、勝手に判断して(主に手を抜いた)ケアをしていたことに反省しました。優秀なUVケア商品もたくさん知ることができたので、今はせっせと塗るようにしています。

ちなみに、故郷の友人に聞いたところ、数十年前と違い、今は東北の子どもたちもしっかり日焼け止めを塗っているそう。さらに温暖化により夏はクーラー必須と聞き、昭和育ちは隔世の感を禁じえませんでした(私の頃はエアコンそのものが家になかったのに……)。

(編集F)