Next Issue No. 981 – 2018年9月10日 (月) 発売
-
2018年版
40代からの
美容＆おしゃれ塾。
-
メイクとファッションを変えると、
新しい自分に出会えます。
原田美枝子さん 女優
財前直見さん 女優
岩崎恭子さん スポーツコメンテーター
-
レイナさんが指南
自分の顔タイプをつかんだら、
メイクはほらこんなに変わった。
杉山 愛さん 元プロテニスプレーヤー
-
“たるみ”の種類別にアプローチ、
この秋、試したいスキンケア。
植村朗子さん 美容コメンテーター
倉田真由美さん 美容ジャーナリスト
-
くすみまぶたに立体感、
進化する単色アイカラー。
小田切ヒロさん ヘア＆メイクアップアーティスト
-
最少アイテムで効果は最大、
「午後たるみ」解消の化粧直し技。
山本浩未さん ヘア＆メイクアップアーティスト
-
肌を柔らかくし、不足を補う、
“映える”顔を育むスキンケア。
-
流行アイテム
着たいけど似合うかな？
大人のおしゃれ弱点克服講座。
平澤雅佐恵さん スタイリスト
-
体形にあったサイズ感がわかれば、
おしゃれに自信がもてます。
Makoさん 料理研究家
-
デザインに加え着心地に配慮が、
人気ブランドおすすめアイテム。
-
私たち世代にほんとうに似合う、
ヘアスタイルの正解を教えて！
NAOMIさん 美容室Ramie代表
-
大人のバッグと靴、
今季6つの提案。