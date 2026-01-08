マガジンワールド

Croissant No. 1158 試し読みと目次

CONTENTS

12 もっと楽しむ！
人生計画。
14 坂井真紀さんが考える、
この先の「私」に大事なこと。
16 もう遅い、なんて思い込み。
夢を叶えるのは大人になってから。
20 離婚、新しい出会い、再婚。
これからの“夫婦”としての選択。
24 生涯自分らしく過ごすため、
50歳からの後悔しない家選び。
28 ちょっと冒険、たっぷり癒やし。
旅をするなら、今が行きどき。
34 弱いから勁（つよ）い。
病を抱えて見つけた、私のまっすぐな道。
41 IT技術や人間関係を見直して
ポジティブに備える「老い」。
46 歳を重ねるほど荷物は軽く。
ものを減らすコツ、教えます。
52 新たな出会いが心の拠り所に。
私が見つけたサードプレイス。
66 ただいま、楽しく勉強中！
語学を身につけて広がる世界。
70 心に暮らしにハリが生まれる。
私、今こんなことに夢中です！
7 大沼こずえ　ずっとの、おしゃれ 78
8 BEAUTY JOURNAL 272
9 レイナ　大人の簡単、きれい、メイク術 93
11 松田美智子　くらしの歳時記 168
38 Dr.高尾の快適に生きる！ カラダとココロの整え方。89
39 手みやげをひとつ 542　奥貫 薫さん
56 たいっしー＆ふなっしーの、幸せを呼ぶ悩み相談室 116
65 助けあって。 〜介護のある日常 33
76 お茶の時間 スタディホームステイ②　
アドリアーナ・ヴァッローネさん×新井恵美子さん
80 BOOK
84 クロワッサン カルチャー クラブ
86 今会いたい男 134　岡田准一さん
88 着物の時間 664　黒谷友香さん
90 白崎裕子　白崎茶会の発酵教室 55
92 クロワッサン定期購読のご案内
93 次号のお知らせ 1159号の特集　コリとり大全。
バックナンバーのご紹介
94 吉田戦車　弁当を作る男 21
32 肌・からだ・心の新たな学び 第１回
40 きれいの新常識 27
57 人生後半を楽しむために、今から考えるお金のこれから。
