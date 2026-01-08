Croissant No. 1158 試し読みと目次

12 もっと楽しむ！

人生計画。

14 坂井真紀さんが考える、

この先の「私」に大事なこと。

16 もう遅い、なんて思い込み。

夢を叶えるのは大人になってから。

20 離婚、新しい出会い、再婚。

これからの“夫婦”としての選択。

24 生涯自分らしく過ごすため、

50歳からの後悔しない家選び。

28 ちょっと冒険、たっぷり癒やし。

旅をするなら、今が行きどき。

34 弱いから勁（つよ）い。

病を抱えて見つけた、私のまっすぐな道。

41 IT技術や人間関係を見直して

ポジティブに備える「老い」。

46 歳を重ねるほど荷物は軽く。

ものを減らすコツ、教えます。

52 新たな出会いが心の拠り所に。

私が見つけたサードプレイス。

66 ただいま、楽しく勉強中！

語学を身につけて広がる世界。