Croissant No. 1149 試し読みと目次

12 上手に休む、

リカバリー術。

14 ７つの休養タイプから探る

自分に合うリカバリー法。

20 疲れている時こそ動きなさい!?

12のアクティブレストのすすめ。

26 「寝れば治る」は遠い過去。

50代からは眠りの質を底上げ！

34 その眠気もだるさも糖が原因？

正しく知って、糖質疲労を防ぐ。

43 手足のツボで簡単セルフケア。

内臓や婦人科系の不調を改善。

48 過労、ストレス、目や胃のトラブル。

元気を取り戻す作り置きとスープ。

52 心と体をいたわるご自愛アイテム。

エネルギーチャージのとっておき。

56 堀井美香さんのお悩み相談室。

「明日休みます」と言ってみよう。

60 そろそろ限界越え。

“脳”のお疲れ、どうするべき？

64 家族、夫婦、友人、職場……。

誌上お悩み相談・人間関係編。