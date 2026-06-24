Croissant No. 1169 試し読みと目次

手仕事、伝承の味、湯治…

郷土を巡る旅。

12 東北の温泉を遥か巡って

文・ヤマザキマリ

14 知恵が詰まったおいしさに感動。

和歌山・宮城、郷土の味を訪ねて。

22 いざ、あの銘酒を仕込む蔵元へ！

利き酒も至福、大人の酒蔵巡り。

28 長く愛される名湯で養生。

いまどき湯治で心身を癒やす。

32 国宝、犬山城と彦根城。

歴史の面影が残る街を散策。

36 感動をイラストでおすそわけ。

記憶に残る、最高の目的地。

43 保存版

日本の手仕事を巡る旅。

益子／瀬戸／会津／唐津／輪島／沖縄

66 夏から秋の日本を盛り上げる、

祭りとイベントカレンダー。