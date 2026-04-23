Croissant No. 1165 試し読みと目次

12 暮らしを守る

お金の増やし方。

14 この先の人生と向き合う第一歩。

FPが教える、お金の棚卸し。

22 我が家の家計を直撃する

日本経済のニュースを読み解く。

26 50代は“資産運用”の適齢期。

NISAとiDeCo入門と出口戦略。

32 働き方や家族構成でこんなに違う！

老後のお金シミュレーション。

36 知らないと損をする!?

もらえる・安くなる・戻るお金。

43 キャッシュレス決済で

賢く楽しく「ポイ活」を。

48 身に着けながら、資産形成も。

この時代だから頼れるゴールド。

52 おいしいものに旅行や買い物。

うれしい株主優待ことはじめ。

56 お金との向き合い方、価値観をアップデートする“金言”集。

68 好きなこと、得意なことで

いくつになっても私らしく稼ぐ。