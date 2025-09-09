Croissant No. 1150 試し読みと目次

12 老舗のいいもの。

13 エッセイ・ 平松洋子

14 美しく使いやすいから薦めます。

心ふくよかになる老舗の日用品。

20 受け継いでいるのは食の知恵。

日常の贅沢“百年調味料”。

24 常に新しく、ずっと魅力的。

伝統を守りながら挑戦する心意気。

28 もらってうれしい、あげて誇らしい

ふるさと自慢の風情ある逸品。

34 民藝の心をつないで300年。

一子相伝、小鹿田焼の里を訪ねて。

43 京の歴史に磨かれた匠、老舗で探す価値あるおみやげ。

48 花あしらい、打ち水、丁寧な掃除。

二百年続く旅館の美意識に学ぶ。

52 巡り来る季節を寿ぎ愛でる。

小さな芸術品、京菓子のこころ。

60 世代を超えてつなぐ味、

変わらない雰囲気に安らぐ名店。

64 銀座と鎌倉、そぞろ歩けば街の人たちに愛される店がいっぱい。