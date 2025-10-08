Croissant No. 1152 試し読みと目次

マガジンワールド

CONTENTS

更年期からの
女性の体。
12 一生を通して、
自分の体をいたわって。
14 数値も変化するタイミング。
健康診断の結果はどう読み解く？
18 コレステロール、血圧、血糖値。
上がりがちな数値をコントロール。
22 私の体、どう変わっていく？
女性ホルモンについて知る。
26 慌てず怯えず過ごしたいから、
更年期の不正出血と閉経の話。
30 ３世代で語る、体の変化。
更年期経験者が果たす役割がある。
34 治療法からアピアランスケアまで。
自分らしさを失わないがん治療。
59 ビタミンD＆ナイアシンに注目。
世代特有のゆらぎを助ける料理。
64 めざせ、骨量＆筋力キープ。
朝・昼・夜の「ゆるトレ」習慣。
68 いびき、ニオイ、尿漏れ、毛のこと…
我慢しないで、秘密の相談室。
72 知っておくとお互いがラク。
男性更年期の傾向と対策。
80 目・歯・耳・脳の最強メンテナンス！
88 なんとなく不調にも向き合います。
大人の味方、漢方ってどんなもの？
〈特別付録〉
平井かずみさん
2026年
フラワーカレンダー
5 大沼こずえ　ずっとの、おしゃれ 72
7 BEAUTY JOURNAL 266
9 レイナ　大人の簡単、きれい、メイク術 90
11 松田美智子　くらしの歳時記 162
79 たいっしー＆ふなっしーの、幸せを呼ぶ悩み相談室 110
92 Dr.高尾の快適に生きる！ カラダとココロの整え方。83
93 手みやげをひとつ 536　曽我部恵一さん
94 お茶の時間 エコ・ソーイング②
玉木新雌さん×金子敦子さん
98 BOOK
102 クロワッサン カルチャー クラブ
105 助けあって。 〜介護のある日常 30
106 今会いたい男 128　山田裕貴さん
108 着物の時間 658　シーラ クリフさん
110 白崎裕子　白崎茶会の発酵教室 52
112 クロワッサン定期購読のご案内
113 次号のお知らせ 1153号の特集　信頼コスメ。／ 美肌スープ。
バックナンバーのご紹介
114 吉田戦車　弁当を作る男 15
38 気になり始めた薄毛や白髪。ザクロの酵素で健康的で豊かな髪に。
40 年齢による乾燥にもう悩まない！ ピュアなオイルで肌にヴェールを。
42 きれいの新常識 24
76 肌のこと、健康のこと、もっと自分の体の今を知りたい。
クロワッサン No. 1152

更年期からの女性の体。

2025.10.24
クロワッサン No. 1152 —『更年期からの女性の体。』
