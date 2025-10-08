Croissant No. 1152 試し読みと目次

更年期からの

女性の体。

12 一生を通して、

自分の体をいたわって。

14 数値も変化するタイミング。

健康診断の結果はどう読み解く？

18 コレステロール、血圧、血糖値。

上がりがちな数値をコントロール。

22 私の体、どう変わっていく？

女性ホルモンについて知る。

26 慌てず怯えず過ごしたいから、

更年期の不正出血と閉経の話。

30 ３世代で語る、体の変化。

更年期経験者が果たす役割がある。

34 治療法からアピアランスケアまで。

自分らしさを失わないがん治療。

59 ビタミンD＆ナイアシンに注目。

世代特有のゆらぎを助ける料理。

64 めざせ、骨量＆筋力キープ。

朝・昼・夜の「ゆるトレ」習慣。

68 いびき、ニオイ、尿漏れ、毛のこと…

我慢しないで、秘密の相談室。

72 知っておくとお互いがラク。

男性更年期の傾向と対策。

80 目・歯・耳・脳の最強メンテナンス！

88 なんとなく不調にも向き合います。

大人の味方、漢方ってどんなもの？