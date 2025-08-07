Croissant No. 1148 試し読みと目次

12 大人に心地いい宿。

14 旅の目的別に目利きが推薦、

いま泊まりたい、くつろぎの宿。

名湯の宿／絶景の宿／美食の宿／名建築の宿／スパの宿

28 泊まらなくても幸せになれる。

一度は食べたい、おいしい名物。

32 山を愛するKIKIさんがナビゲート

自然が満喫できる山のホテル。

36 涼やかな緑と渓流のせせらぎ。

五感で楽しむ、青森・奥入瀬の旅。

43 こだわればもっと楽しい。

私の過ごし方、譲れない条件。

46 ひとり旅なら、親と行くなら…

ホテル好き4人が厳選した22軒。

50 さすがは目の付け所が違います！

プロに教わるお得な旅の情報。

54 ふくもの隊の巡礼もファイナル。

お遍路のお礼参りに高野山へ。

62 外湯をハシゴして、そぞろ歩き。

城崎・道後、温泉街の楽しみ方。