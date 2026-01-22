Croissant No. 1159 試し読みと目次

12 痛みと不調を自分で手当て！

コリとり大全。

16 コリ解消は歩き方と座り方から。

こまめなリセットが肝心です。

20 お尻をほぐすコンディショニングで

背中も腰も全身ラクになる！

26 重だる首に、ガチガチ肩。

日々のメンテナンスで整えて。

36 ピントが合いづらくなるお年頃。

あなどるなかれ、目の疲れ。

43 ストレス退散、血行促進！

芯からほぐれる名湯７選。

46 薬食同源。賢く食べて健やかに。

シンプル薬膳鍋で体を温める。

50 試して実感、使って楽しい！

プロも気になる噂の最新アイテム。

54 ひとりでも案外、簡単にできる

初めての「お灸」入門。

62 頭痛、吐き気、痺れ、不安感…

コリ由来の不調をツボ押しで解消。

66 つらい症状とも今はおさらば。

私たちが日々続けていること。

70 五十肩と肩コリって何が違うの？

放置しないで、適切なケアを。