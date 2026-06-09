Croissant No. 1168 試し読みと目次

12 体のために

買ってよかったもの

14 渡辺満里奈さんが体のために買ってよかったもの。

16 夏の体調管理はここから！

紫外線ケアと熱中症予防。

22 少しでも涼しく、やさしく。

体をいたわる夏のおしゃれ。

28 汗だくにならなくても整う、

自宅トレーニングアイテム。

34 一生使いたい骨・目・歯。

健康をキープする優れもの。

45 毎日摂るから見極めたい。

調味料と発酵食品。

50 スパイスの力で代謝アップ！

夏を元気に乗り切る辛いもの。

54 罪悪感なしで楽しめる

体にやさしい絶品おやつ。

66 疲れた大人によく効きます。

心なごむ、至福の癒やしグッズ。

70 パジャマ、寝具、香りに家電。

寝苦しい夜もこれで快眠。