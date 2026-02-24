Croissant No. 1161 試し読みと目次

12 とっておきの京都

14 ご利益旅、民藝巡り、ローカル体験。

テーマ別、私の京都ベストルート。

20 ありし日をうつす歴史の跡を

花房観音さんとたどる。

26 京都の食を愛する人たちの、

絶対食べたいこのひと皿。

32 育まれ、愛でられる京都の庭。

庭師が教える見どころと愉しみ方。

36 滞在を特別にしてくれる、

大人の旅にちょうどいい宿。

44 旅先で自分好みのものに出合う、

一期一会の骨董探しとお誂え。

48 早起きしてでも食べに行きたい

大満足の絶品朝ごはん。

52 星に導かれて故郷を歩く、

鏡リュウジさんの不思議な京都。

56 陶芸、日本画、仏教美術、庭園…。

心ときめく小さなミュージアム。

64 アカデミックで自由な街。

地元民のマイペースな左京区案内。