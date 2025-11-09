Croissant No. 1154 試し読みと目次

マガジンワールド

CONTENTS

12 すみずみまで元気が巡る！
若々しい血管。
18 病気になってからでは遅いから
血管年齢、調べてみませんか。
22 いつの間にか上昇している!?
血圧をコントロールする10の方法。
26 ３つの方向性で栄養補強、
血管を丈夫でしなやかにする食事。
32 静脈の流れを生み出す大切な鍵、
ふくらはぎの筋ポンプを刺激する。
41 冬に注意したいヒートショック。
入浴、トイレ、寝起きが危ない！
46 いつも元気で冷え知らず。
巡りのいい人がしていること。
50 これって病気？ それとも普通？
気になる疑問をまとめて解決。
54 心と環境の安定が何より大事。
自律神経を整えて健やかに。
58 東洋医学の知恵が生きる、
体質別の“ゴースト血管”対策。
62 くすみにたるみに、白髪まで。
悩み解決、血流アップマッサージ。
66 脚のむくみや浮き出る膨らみ。
もしかして下肢静脈瘤かも？
7 大沼こずえ　ずっとの、おしゃれ 74
8 BEAUTY JOURNAL 268
9 レイナ　大人の簡単、きれい、メイク術 91
11 松田美智子　くらしの歳時記 164
38 Dr.高尾の快適に生きる！ カラダとココロの整え方。85
39 手みやげをひとつ 538　池田宏実さん
56 たいっしー＆ふなっしーの、幸せを呼ぶ悩み相談室 112
74 お茶の時間 人形劇をみよう！②　はいだしょうこさん×松山一義さん
78 BOOK
82 クロワッサン カルチャー クラブ
85 助けあって。〜介護のある日常 31
86 今会いたい男 130　矢本悠馬さん
88 着物の時間 660　三田友梨佳さん
90 白崎裕子　白崎茶会の発酵教室 53
92 クロワッサン定期購読のご案内
93 次号のお知らせ 1155号の特集　買ってよかったもの 2025
バックナンバーのご紹介
94 吉田戦車　弁当を作る男 17
57 クロワッサンレポート　
「日焼け防止」に加え、「暑さ対策」としても日傘が必需品に。
クロワッサン No. 1154

若々しい血管。

700円 — 2025.11.25
クロワッサン No. 1154 —『若々しい血管。』
