Croissant No. 1154 試し読みと目次

12 すみずみまで元気が巡る！

若々しい血管。

18 病気になってからでは遅いから

血管年齢、調べてみませんか。

22 いつの間にか上昇している!?

血圧をコントロールする10の方法。

26 ３つの方向性で栄養補強、

血管を丈夫でしなやかにする食事。

32 静脈の流れを生み出す大切な鍵、

ふくらはぎの筋ポンプを刺激する。

41 冬に注意したいヒートショック。

入浴、トイレ、寝起きが危ない！

46 いつも元気で冷え知らず。

巡りのいい人がしていること。

50 これって病気？ それとも普通？

気になる疑問をまとめて解決。

54 心と環境の安定が何より大事。

自律神経を整えて健やかに。

58 東洋医学の知恵が生きる、

体質別の“ゴースト血管”対策。

62 くすみにたるみに、白髪まで。

悩み解決、血流アップマッサージ。