Croissant No. 1154 試し読みと目次
CONTENTS
|12
|
すみずみまで元気が巡る！
若々しい血管。
|18
|
病気になってからでは遅いから
血管年齢、調べてみませんか。
|22
|
いつの間にか上昇している!?
血圧をコントロールする10の方法。
|26
|
３つの方向性で栄養補強、
血管を丈夫でしなやかにする食事。
|32
|
静脈の流れを生み出す大切な鍵、
ふくらはぎの筋ポンプを刺激する。
|41
|
冬に注意したいヒートショック。
入浴、トイレ、寝起きが危ない！
|46
|
いつも元気で冷え知らず。
巡りのいい人がしていること。
|50
|
これって病気？ それとも普通？
気になる疑問をまとめて解決。
|54
|
心と環境の安定が何より大事。
自律神経を整えて健やかに。
|58
|
東洋医学の知恵が生きる、
体質別の“ゴースト血管”対策。
|62
|
くすみにたるみに、白髪まで。
悩み解決、血流アップマッサージ。
|66
|
脚のむくみや浮き出る膨らみ。
もしかして下肢静脈瘤かも？
|7
|大沼こずえ ずっとの、おしゃれ 74
|8
|BEAUTY JOURNAL 268
|9
|レイナ 大人の簡単、きれい、メイク術 91
|11
|松田美智子 くらしの歳時記 164
|38
|Dr.高尾の快適に生きる！ カラダとココロの整え方。85
|39
|手みやげをひとつ 538 池田宏実さん
|56
|たいっしー＆ふなっしーの、幸せを呼ぶ悩み相談室 112
|74
|お茶の時間 人形劇をみよう！② はいだしょうこさん×松山一義さん
|78
|BOOK
|82
|クロワッサン カルチャー クラブ
|85
|助けあって。〜介護のある日常 31
|86
|今会いたい男 130 矢本悠馬さん
|88
|着物の時間 660 三田友梨佳さん
|90
|白崎裕子 白崎茶会の発酵教室 53
|92
|93
|
|94
|吉田戦車 弁当を作る男 17
|57
|
クロワッサンレポート
「日焼け防止」に加え、「暑さ対策」としても日傘が必需品に。