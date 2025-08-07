マガジンワールド

Ginza No. 340 試し読みと目次

2025 OCTOBER
GINZA ISSUE 340

 

ワードローブの新基準、始まります
NEXTスタンダード!

028 NEXTスタンダード!
032 変化するクリエイションと変わらないDNA
038 これが私のスタンダード!SNAP
044 neo power dressing　パワフルな輪郭を描く
050 harvest green　エヴァーグリーンな夢の国
056 tiny decoration　光の気配、ひとさじの飾り
062 ready for the cold　新定番アウター図鑑
068 あの人のスタイルに欠かせないもの
夏帆／片岡千之助／紅甘
濱尾ノリタカ／一乗ひかる／MFS
074 アンダーカバー 高橋 盾が歩んできた
35年の道程とコレクション制作の裏話
078 これからのスタンダードを探る!
ファッション未来予想座談会
080 GINZA CHARMING BUSTERS
いつもの服をカスタムしたら?
クリエイターに教わるリメイク術
 
083 GINZA Standard CLUB
NEXTスタンダードマスターになるためのTO-DO LIST
 
FASHION
100 CHANEL　twin tales
106 Louis Vuitton　夜明けと共に
116 MIU MIU　TELL YOU WHAT
122 メティエダールの発信基地「le19M」が東京に!
CHANELが没入型エキシビションを開催
124 MM6 Maison Margiela　拡張するワードローブ
130 MAX&Co.　1 on 1
 
140 Canvas Vol.2　井伊百合子×UDA
「秋の実り」
 
BEAUTY
134 LA BEAUTÉ LOUIS VUITTON
色と輝きの未知なる航海
146 では、ビューティの時間です!
148 肌が変わるパワースキンケア
 
136 Fuji Rock Festival ’25 Special　
Little Simz／Faye Webster × mei ehara
 
156 redefine the rules　　　　　　　　
YU & SEITA（NEXZ）
 
021 G’s WONDER
025 G’s CHARM
099 東京ケンチク物語
155 新連載　愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
163 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
164 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
166 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 マキヒロチ
168 9月のエンタメの新作レビュー
169 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
170 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
171 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
173 小さな料理 大きな味 平松洋子
174 SHOP LIST
176 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
178 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ


950円 — 2025.09.11
ギンザ No. 340 —『NEXTスタンダード!』
