Ginza No. 340 試し読みと目次
2025 OCTOBER
GINZA ISSUE 340
ワードローブの新基準、始まります
NEXTスタンダード!
|028
|NEXTスタンダード!
|032
|変化するクリエイションと変わらないDNA
|038
|これが私のスタンダード!SNAP
|044
|neo power dressing パワフルな輪郭を描く
|050
|harvest green エヴァーグリーンな夢の国
|056
|tiny decoration 光の気配、ひとさじの飾り
|062
|ready for the cold 新定番アウター図鑑
|068
|あの人のスタイルに欠かせないもの
夏帆／片岡千之助／紅甘
濱尾ノリタカ／一乗ひかる／MFS
|074
|アンダーカバー 高橋 盾が歩んできた
35年の道程とコレクション制作の裏話
|078
|これからのスタンダードを探る!
ファッション未来予想座談会
|080
|GINZA CHARMING BUSTERS
いつもの服をカスタムしたら?
クリエイターに教わるリメイク術
|083
GINZA Standard CLUB
NEXTスタンダードマスターになるためのTO-DO LIST
|FASHION
|100
|CHANEL twin tales
|106
|Louis Vuitton 夜明けと共に
|116
|MIU MIU TELL YOU WHAT
|122
|メティエダールの発信基地「le19M」が東京に!
CHANELが没入型エキシビションを開催
|124
|MM6 Maison Margiela 拡張するワードローブ
|130
|MAX&Co. 1 on 1
|140
|Canvas Vol.2 井伊百合子×UDA
「秋の実り」
|BEAUTY
|134
|
LA BEAUTÉ LOUIS VUITTON
色と輝きの未知なる航海
|146
|では、ビューティの時間です!
|148
|肌が変わるパワースキンケア
|136
|
Fuji Rock Festival ’25 Special
Little Simz／Faye Webster × mei ehara
|156
|
redefine the rules
YU & SEITA（NEXZ）
|021
|G’s WONDER
|025
|G’s CHARM
|099
|東京ケンチク物語
|155
|新連載 愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
|163
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|164
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|166
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 マキヒロチ
|168
|9月のエンタメの新作レビュー
|169
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|170
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|171
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|173
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|174
|SHOP LIST
|176
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|178
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ