From Editors No. 346 This Issue ノンストップ、最新ルック！ 春ファッションで私が変わる

THIS ISSUE

ノンストップ、最新ルック！

春ファッションで私が変わる

みなさん、こんにちは。

GINZA4月号は、「春のファッション」特集です。

新たなディレクター陣の登場やデザイナー交代など、大きな動きのあった2026年春夏は、モードの楽しさがぎゅっと凝縮されたシーズンに。「好きに装うこと」が私たちを内側から変え、毎日を鮮やかに更新してくれる。ランウェイを見ながら感じた“ファッションの魔法の力”を、改めて楽しく伝えたいという気持ちで作った一冊です。



表紙を飾ったのは、新しい学校のリーダーズのSUZUKAさん。トレードマークの制服を初めて脱ぎ、最新ルックをまとった姿で登場。服で「変わる」というテーマを見事に表現してくださいました！



「GINZAガールの夢のお着替え 24 HOURS」は、24時間、毎時間ごとにシーンに合わせてスタイルチェンジする女の子の、夢のようなファッションストーリー。また、スカーフや名品バッグ、感性豊かなおしゃれ賢者12名の“欲しいものリスト”など、春のお買い物計画へのヒントが詰まっています。



さらに、映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の日本上陸を記念し、その魅力を徹底解剖。撮影現場でオフィシャルスチールカメラマンを務めたJimaさんが見た舞台裏や、衣装制作のこだわりなど、ファッションの視点からも見逃せないポイントが満載です。



NEXZ のYUKIさんも春の装いを軽やかに着こなしてくれました。新しい季節、新しい自分に出会う準備を、この一冊とともに。



では、今月もどうぞよろしくお願いいたします。

編集長

矢部光樹子



