Ginza No. 346 試し読みと目次
2026 APRIL
GINZA ISSUE 346
春ファッションで私が変わる！
|038
|SUZUKA
新しい私、新しいファッション
|050
|GINZAガールの
夢のお着替え24 HOURS
ドレープドレス／ひねりの効いた白いシャツ／美シルエットのジャケット
リラクシーなレイヤード／サムシングレッド／お守りジュエリー／新型デニム
パジャマ風ウェア…and more
|076
|色彩のコンポジション
|082
|A Daily Wrap
スカーフ愛好者のダイアローグ
|088
|Revisiting the Classics
名品バッグ、新章のはじまり
|092
|おしゃれ賢者の欲しいものリスト
アイナ・ジ・エンド、芋生 悠、優河
川上恵莉子、森田 想、TSUGUMI、吉村界人
山本奈衣瑠、マイカ・ルブテ、伊藤亜和
コニー・プランクトン、一乗ひかる
|112
|GINZA CHARMING BUSTERS
東京ブランドと仲間たち
|FASHION
|096
|池端杏慈 meets Louis Vuitton
継承の物語
|106
|HERMÈS
WANDER IN THE GROOMS’
|116
|それぞれの道
THE NORTH FACE
General Athletic Recreation
|130
|Canvas 井伊百合子×UDA
「佐保姫」
|BEAUTY
|136
|では、ビューティの時間です!
|138
|ヘアアクセさえあれば!
|144
|ARIMINO
モードな艶髪へ
シャンプーの新潮流
|118
|『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は最高にスタイリッシュ
|146
|YUKI（NEXZ） Ray of Light
|029
|G’s WONDER
|032
|G’s CHARM
|153
|愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
|154
|東京ケンチク物語
|155
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|156
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|158
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 外山 翔
|160
|3月のエンタメの新作レビュー
|161
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|162
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|163
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|165
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|166
|SHOP LIST
|168
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|170
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ