Next Issue GINZA 7月号 6月12日 (金) 発売

来月のギンザ

「古着2026」

次号は、みんな大好き、「古着」特集です。伝説の名著『チープ・シック』が教えてくれたのは、安いから買うのではないという意思。時代を超えて愛せる一着を自分で定義し、使い続ける。その哲学を今、あらためて考えます。あふれる消費の波に身を任せず、自分だけの定番や愛着のある一着を見つけたい。その時、古着は最高の選択肢のひとつになるはず。誰かの物語を継承しつつ自分らしく編集する楽しみを一冊に詰め込みました。