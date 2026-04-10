From Editors No. 348 This Issue GINZAガール、山へ行く

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GINZAガール、山へ行く

みなさん、こんにちは。

GINZA6月号は、アウトドアに注目した特集です。



ファッションをはじめ、街で生まれるカルチャー大好きなGINZAガールたちが、いま続々と山にハマり中。都会では決して見られない景色、聞こえない音、気持ちのいい解放感。山の魅力は数あれど、ファッションラバーのGINZAガールズだから着るもの＆持っていくものにも抜かりはないはず。機能面しかりデザイン面しかり、上級者さんも、これから登ってみたいビギナーさんも、きっと満足していただける情報を集めました。



「GINZA的アウトドアセレクトショップ」感覚で集めた18のトピックスをはじめ、フォトグラファーが写しとる偏愛マウンテン、鎌倉ハイクのすすめ、そしてイギリス、韓国、北欧…海の向こうの山事情まで、内容盛りだくさんでお届けします。



さらに、羊文学のお二人をはじめとするアーティストや達人たちに聞く、夏フェスの楽しみ方もご紹介。気軽に行ける都市型フェスから、旅気分を味わえる野外フェスまで、これからの季節に向けて、その魅力をたっぷり語っていただきました。



そして、臼田あさ美さんと写真家・工藤司さんによる、ginzamag.comの人気連載「ASAMI THE MOUNTAIN」も誌面に登場。特別篇として、INIの許豊凡さんをゲストに迎え、清々しい絶景が広がる山梨・竜ヶ岳へ。こちらもどうぞお楽しみに。



それでは、今月もよろしくお願いいたします。

編集長

矢部光樹子



