Ginza No. 339 試し読みと目次
2025 SEPTEMBER
GINZA ISSUE 339
部屋を飾る、新世代クラフト!
|028
|AIMYON meets CRAFTS
あいみょん、北陸の工芸と出合う旅へ
—— ガラス作家 Yuri Iwamoto
|046
|オトメの金沢が案内する、石川の新進作家
|048
|飾れば部屋が変わる!
新しいクラフトを創る23人
|058
|照明、花器、スツールもかたちで選びたい
暮らしで使いたいオブジェ
|064
|自由でプレイフル!
世界の民芸と、
あたらしい民芸を生み出す作家たち
|070
|あのブランドも日本の伝統技術に夢中です！
工芸と呼応するファッション
|074
|GALLERY & SHOP GUIDE
ときめくクラフトと出合う16店
|080
|GINZA CHARMING BUSTERS
ハンドメイド作品と作家たち
|FASHION
|084
|dance with new bags
|094
|新作バッグとゆく!
アニマルワンダーランド
|102
|Imaginary Shoe Studio
|108
|新しい靴を届けに
|114
|DIOR
美しき変容
|122
|BOTTEGA VENETA
WILL LAST FOREVER
|126
|Saint Laurent
洗練と反骨のはざま
|130
|BALENCIAGA
それぞれの出口
|138
|PRADA
beauty in imperfection
|144
|BAO BAO ISSEY MIYAKE
どうぶつたちのいるところ
|BEAUTY
|150
|では、ビューティの時間です!
|152
|秋色フレッシュメイク
|148
|
G’s INTERVIEW
二階堂ふみ
|021
|G’s WONDER
|025
|G’s CHARM
|161
|東京ケンチク物語
|162
|G’s STORY agnès b.
|163
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|164
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|166
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 長嶋りかこ
|168
|8月のエンタメの新作レビュー
|169
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|171
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|172
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|173
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|174
|SHOP LIST
|176
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|178
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ