Ginza No. 339 試し読みと目次

Ginza No. 339

2025 SEPTEMBER
GINZA ISSUE 339

 

部屋を飾る、新世代クラフト!

028 AIMYON meets CRAFTS
あいみょん、北陸の工芸と出合う旅へ
—— ガラス作家 Yuri Iwamoto
046 オトメの金沢が案内する、石川の新進作家
048 飾れば部屋が変わる!
新しいクラフトを創る23人
058 照明、花器、スツールもかたちで選びたい
暮らしで使いたいオブジェ
064 自由でプレイフル!
世界の民芸と、
あたらしい民芸を生み出す作家たち
070 あのブランドも日本の伝統技術に夢中です！
工芸と呼応するファッション
074 GALLERY & SHOP GUIDE
ときめくクラフトと出合う16店
080 GINZA CHARMING BUSTERS
ハンドメイド作品と作家たち
 
FASHION
084 dance with new bags
094 新作バッグとゆく!
アニマルワンダーランド
102 Imaginary Shoe Studio
108 新しい靴を届けに
114 DIOR
美しき変容
122 BOTTEGA VENETA
WILL LAST FOREVER
126 Saint Laurent
洗練と反骨のはざま
130 BALENCIAGA
それぞれの出口
138 PRADA
beauty in imperfection
144 BAO BAO ISSEY MIYAKE
どうぶつたちのいるところ
BEAUTY
150 では、ビューティの時間です!　　　　　　
152 秋色フレッシュメイク
 
148 G’s INTERVIEW　　　　　　　
二階堂ふみ
 
021 G’s WONDER
025 G’s CHARM
161 東京ケンチク物語
162 G’s STORY agnès b.
163 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
164 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
166 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 長嶋りかこ
168 8月のエンタメの新作レビュー
169 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
171 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
172 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
173 小さな料理 大きな味 平松洋子
174 SHOP LIST
176 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
178 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ


ギンザ No. 339

部屋を飾る、新世代クラフト!

2025.08.08
ギンザ No. 339 —『部屋を飾る、新世代クラフト!』
