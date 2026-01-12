From Editors No. 345 This Issue 美意識が光る11組のお宅を拝見！ スタイルのある部屋をつくるヒントが満載
THIS ISSUE
美意識が光る11組のお宅を拝見！
スタイルのある部屋をつくるヒントが満載
みなさん、こんにちは。
GINZA3月号は、「スタイルのある部屋」特集です。
名作チェアに、まるで踊るかのように軽やかなポーズで座る石橋静河さんの表紙が目印です。
物件の選び方から家具の選び方に置き方、飾り方…細部に至るまでその人らしい美意識が詰まった、珠玉の部屋を訪ね、取材しました。色使いもテイストも広さもバラバラな11軒。そこに込められた多種多様な哲学からは、素敵なインテリアを作るためのヒントが散りばめられています。また、都会のコンパクトライフを充実させる家具カタログ、スタイリストが指南する賃貸住宅の整え方、クリエイターが通うインテリアショップ、韓国インテリア事情…などもりだくさんの内容に。
さらに、春夏バッグ＆シューズの新作紹介や、メイキャッパー・UDAさんのメイク哲学を徹底解説した特集も！
その他、大ブレイク中のHANAからJISOOさん、KOHARUさん、YURIさんが初登場。中島健人さんが最新ファッションを身にまとった姿と熱いインタビューもお見逃しなく。
それでは今号もどうぞよろしくお願いいたします。
編集長
矢部光樹子
矢部光樹子