From Editors No. 341 This Issue 117軒をナビゲート 銀座を遊ぼう、巡ろう！

THIS ISSUE

117軒をナビゲート

銀座を遊ぼう、巡ろう！

みなさん、こんにちは。

GINZA11月号は、「THE GINZA BOOK」特集です！

世界の名だたるブランドの旗艦店が軒を連ね、大通りはますます煌びやかに。一方で、路地裏に足を踏み入れると老舗の名店や時を重ねた横丁があちこちに。古き良き歴史と新しい文化が入り混じり、目まぐるしく変化する東京の中心地・銀座。

2025年秋、歩いて探した銀座のいまを、ファッション、フード、建築、アート……さまざまな視点からお届けします。



特集は、銀座の街角を舞台にしたファッションストーリーからスタート。店舗限定で手に入るブランドの名品や噂のニューセレクトショップなど、フレッシュなニュースをご紹介します。 また、進化を続けるパフェやアフタヌーンティー、大都心を一望するルーフトップバーなどのフードページも目白押し。街の文化をかたちづくる名建築&最新スポットや、いまこそデビューしたい歌舞伎のススメほか、充実の一冊です。この秋は「THE GINZA BOOK」を片手に、銀座を遊ぶように巡ろう！



表紙を飾るのは、音楽家の米津玄師さん！〈メゾン マルジェラ〉〈サンローラン〉の最新ルックを披露します。 米津さんが主題歌を務める映画『秒速５センチメートル』の監督・奥山由之さんとの特別対談も実現！ 1991年生まれの二人が、お互いのクリエイションについて語り合いました。



JO1の木全翔也さんが５ブランドを着こなすメンズファッションシュートもぜひご堪能ください。



では、今月もどうぞよろしくお願いいたします。

編集長

矢部光樹子



