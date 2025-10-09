マガジンワールド

Ginza No. 342 試し読みと目次

2025 DECEMBER
GINZA ISSUE 342

 

京都の偏愛スポット145
THE KYOTO GUIDE

028 GINZA meets KYOTO
034 FOODIE’S PICK
京都に行ったら何食べる？
054 SHOPPABLE CULTURE
「ずっと」と「いま」を
KYOTOお買いもの案内
064 ART SPACE
京都で“アート”に触れる
068 人はなぜ鴨川に集まるのか?
070 ARCHITECTURE
6 KEYWORDS
モダン建築で違う京都が見えてくる
076 NEW LANDMARK
買い物以上の体験ができる
奥深き“京都店”へ！
080 WHERE TO STAY
旅の思い出になるホテルへ
086 KYOTO FUN FACTS JOURNAL
095 GINZAがお邪魔した京都ロケーションMAP
100 GINZA CHARMING BUSTERS
若きクリエイターを訪ねて
 
FASHION
104 CHANEL　波紋の記憶　小松菜奈
112 LOUIS VUITTON Wrapped in Fantasy
124 HERMÈS　旅するスカーフ
130 BALENCIAGA　ALWAYS ON YOUR SIDE
138 TATRAS　Light WING　本田 翼
140 WATCH DELIVERY　赤い糸の物語
148 頼れる相棒、それは〈ロンジン〉
 
BEAUTY
154 MEET THE NEW SCENT
〈N.〉の新しい香りで髪と心にときめきを
156 では、ビューティの時間です！
158 松浦りょうが4つの色をまとう
冬のムードアップメイク
 
150 格闘技という「対岸」で見た神秘
森田望智　　　　　
164 new chapter blooming
ONEW（SHINee）　　　　　　
 
021 G’s WONDER
025 G’s CHARM
153 G’s SCOOP LOUIS VUITTON
170 東京ケンチク物語
171 愛用ツールで何作る？ UTA EATS!!
173 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
174 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
176 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 工藤桃子
179 11月のエンタメの新作レビュー
180 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
181 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
182 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
183 小さな料理 大きな味 平松洋子
184 SHOP LIST
186 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
188 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
 
別冊付録
NANA in COMO for CHANEL
小松菜奈をイタリア・コモ湖でとらえたミニフォトブック
 


ギンザ No. 342

京都の偏愛スポット145/小松菜奈

990円 — 2025.11.12
ギンザ No. 342 —『京都の偏愛スポット145/小松菜奈』
