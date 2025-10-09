Ginza No. 342 試し読みと目次
2025 DECEMBER
GINZA ISSUE 342
京都の偏愛スポット145
THE KYOTO GUIDE
|028
|GINZA meets KYOTO
|034
|FOODIE’S PICK
京都に行ったら何食べる？
|054
|SHOPPABLE CULTURE
「ずっと」と「いま」を
KYOTOお買いもの案内
|064
|ART SPACE
京都で“アート”に触れる
|068
|人はなぜ鴨川に集まるのか?
|070
|ARCHITECTURE
6 KEYWORDS
モダン建築で違う京都が見えてくる
|076
|NEW LANDMARK
買い物以上の体験ができる
奥深き“京都店”へ！
|080
|WHERE TO STAY
旅の思い出になるホテルへ
|086
|KYOTO FUN FACTS JOURNAL
|095
|GINZAがお邪魔した京都ロケーションMAP
|100
|GINZA CHARMING BUSTERS
若きクリエイターを訪ねて
|FASHION
|104
|CHANEL 波紋の記憶 小松菜奈
|112
|LOUIS VUITTON Wrapped in Fantasy
|124
|HERMÈS 旅するスカーフ
|130
|BALENCIAGA ALWAYS ON YOUR SIDE
|138
|TATRAS Light WING 本田 翼
|140
|WATCH DELIVERY 赤い糸の物語
|148
|頼れる相棒、それは〈ロンジン〉
|BEAUTY
|154
|MEET THE NEW SCENT
〈N.〉の新しい香りで髪と心にときめきを
|156
|では、ビューティの時間です！
|158
|松浦りょうが4つの色をまとう
冬のムードアップメイク
|150
|
格闘技という「対岸」で見た神秘
森田望智
|164
|
new chapter blooming
ONEW（SHINee）
|021
|G’s WONDER
|025
|G’s CHARM
|153
|G’s SCOOP LOUIS VUITTON
|170
|東京ケンチク物語
|171
|愛用ツールで何作る？ UTA EATS!!
|173
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|174
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|176
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 工藤桃子
|179
|11月のエンタメの新作レビュー
|180
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|181
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|182
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|183
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|184
|SHOP LIST
|186
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|188
|Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ
別冊付録
NANA in COMO for CHANEL
小松菜奈をイタリア・コモ湖でとらえたミニフォトブック
NANA in COMO for CHANEL
小松菜奈をイタリア・コモ湖でとらえたミニフォトブック