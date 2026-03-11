マガジンワールド

Ginza No. 347 試し読みと目次

2026 MAY
GINZA ISSUE 347

 

GINZAガールの
お仕事スタイルBOOK

028 杉咲 花
in BOSS MODE
038 時代を作る6人のルール
岩柳麻子、Reina Ogawa Clarke、𦚰田あすか、安藤 奎、水谷優里、山田紗子
044 NEW NEW SUIT!
女性らしい自由なスーツの着こなし
050 人気のファッションディレクターとPRのとっておき
みんなの勝負服、拝見!
054 セットアップ、Vネック、パワーショルダー、カフリンクス…
仕事服をアップデートするSTYLE TIPS
068 スタイリストのユニフォームSNAP!
山本マナ、金子夏子、伊藤信子、船越 綾
072 OPEN MY STORE
もしも私が店を開いたら…着たい服♡
076 二〇二六年のお仕事論
大平かりん、YUUKI、野村由芽…肩書きを脱いだ女たち
7組のデザイナーに聞く、ブランドの始め方
080 野村友里の、深夜を満たす簡単レシピ
086 GINZA CHARMING BUSTERS
お仕事にも!　遊びにも!　私らしいアイウェアを探して
 
INTERVIEW
090 ミュージックシーンの新星
MON7A、LET ME KNOW、Chevon
098 TWIGGY×木村カエラ
 
FASHION
106 Louis Vuitton × 白本彩奈
羽ばたくワードローブ
114 PRADA
the sea around her
122 CHANEL HAUTE COUTURE
Spring Summer 2026
数字で見る、知るオートクチュール
128 mizuiro ind × 橋本 愛
小粋な粋
132 Pomellato
GOOD CALL
 
BEAUTY
138 では、ビューティの時間です!
140 涼感シャーベットメイク
 
146 SOTA（BE:FIRST）
MOVE ON UP
 
021 G’s WONDER
025 G’s CHARM
136 G’s SCOOP
152 G’s STORY
153 愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
154 東京ケンチク物語
155 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
156 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
158 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 岡崎由佳
160 4月のエンタメの新作レビュー
161 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
162 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
163 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
165 小さな料理 大きな味 平松洋子
166 SHOP LIST
168 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
170 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ


ギンザ No. 347

GINZAガールのお仕事スタイルBOOK/杉咲花

950円 — 2026.04.11
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ギンザ No. 347 —『GINZAガールのお仕事スタイルBOOK/杉咲花』
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