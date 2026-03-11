Ginza No. 347 試し読みと目次
2026 MAY
GINZA ISSUE 347
GINZAガールの
お仕事スタイルBOOK
|028
|杉咲 花
in BOSS MODE
|038
|時代を作る6人のルール
岩柳麻子、Reina Ogawa Clarke、𦚰田あすか、安藤 奎、水谷優里、山田紗子
|044
|NEW NEW SUIT!
女性らしい自由なスーツの着こなし
|050
|人気のファッションディレクターとPRのとっておき
みんなの勝負服、拝見!
|054
|セットアップ、Vネック、パワーショルダー、カフリンクス…
仕事服をアップデートするSTYLE TIPS
|068
|スタイリストのユニフォームSNAP!
山本マナ、金子夏子、伊藤信子、船越 綾
|072
|OPEN MY STORE
もしも私が店を開いたら…着たい服♡
|076
|二〇二六年のお仕事論
大平かりん、YUUKI、野村由芽…肩書きを脱いだ女たち
7組のデザイナーに聞く、ブランドの始め方
|080
|野村友里の、深夜を満たす簡単レシピ
|086
|GINZA CHARMING BUSTERS
お仕事にも! 遊びにも! 私らしいアイウェアを探して
|INTERVIEW
|090
|ミュージックシーンの新星
MON7A、LET ME KNOW、Chevon
|098
|TWIGGY×木村カエラ
|FASHION
|106
|Louis Vuitton × 白本彩奈
羽ばたくワードローブ
|114
|PRADA
the sea around her
|122
|CHANEL HAUTE COUTURE
Spring Summer 2026
数字で見る、知るオートクチュール
|128
|mizuiro ind × 橋本 愛
小粋な粋
|132
|Pomellato
GOOD CALL
|BEAUTY
|138
|では、ビューティの時間です!
|140
|涼感シャーベットメイク
|146
|SOTA（BE:FIRST）
MOVE ON UP
|021
|G’s WONDER
|025
|G’s CHARM
|136
|G’s SCOOP
|152
|G’s STORY
|153
|愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
|154
|東京ケンチク物語
|155
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|156
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|158
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 岡崎由佳
|160
|4月のエンタメの新作レビュー
|161
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|162
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|163
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|165
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|166
|SHOP LIST
|168
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|170
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ