Ginza No. 343 試し読みと目次

2026 JANUARY
GINZA ISSUE 343

 

Life Essentials 2026
毎日がときめく♡
日用品

032 今すぐチェックしたい!
日用品のトレンド6
キャラもの／モフモフ、キャンディカラー、シュルレアリスム
メタリック、香りのオブジェ、フルティガー・エアロ
040 いま注目のあの人が買ったものは?
2025年、35人のベストバイ
川島小鳥、菊池日菜子、SUMIRE、Babymix、見津 賢
メグマイルランド、モトーラ世理奈、ロングコートダディ…
058 グラフィックデザイナーが選ぶ日用品
サリーン・チェン、藤田裕美、山口崇多、脇田あすか
062 気鋭デザイナーたちの愛用品
〈kotohayokozawa〉〈RITSUKO KARITA〉〈KAKAN〉〈NOHRA〉
066 直撃!　来日デザイナーのバッグの中身
〈AMOMENTO〉〈extreme cashmere〉〈Julie Kegels〉〈lea boberg〉…
068 部屋でも輝くアウトドアグッズ
072 カレーとコーヒー、人気店が使う器
ウミネコカレー、茶房 武蔵野文庫、シナモンガーデン RICE&CURRY
SPICE NERD、piwang、喫茶閃光、MARNI CAFE…
076 仲良し6人組が行く、話題の東京マーケット
蚤の市で日用品ディグ!
花園神社 青空骨董市
大井競馬場TokyoCityFleaMarket…
080 〈JICHOI〉デザイナーがナビする
SEOUL SHOPPING GUIDE
084 GINZA CHARMING BUSTERS
雑貨店で見つける、毎日のパートナー
 
FASHION
088 ジュエリーが描く、私の存在
096 LOUIS VUITTON starring 髙石あかり
舞台はいつもの街角に
108 LOUIS VUITTON CRUISE 2026
旅の新章は、世界遺産へ
110 CELINE
New Day, New Elegance
114 Swatch
私を月に連れてって
126 Canvas
冬、枯野を愛でる
 
BEAUTY
132 では、ビューティの時間です！
134 心浮き立つ冬ネイル
 
142 JAEHYUN（BOYNEXTDOOR）　　　
 
021 G’s WONDER
024 G’s CHARM
117 G’s STORY
118 G’s INTERVIEW
トム・ブラウン／アリ・アスター×河合優実／寺西拓人（timelesz）
153 UTA EATS!!
154 東京ケンチク物語
155 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
156 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
158 一生ものの、本と映画と音楽とアート。
グレゴリー・ケズナジャット
160 12月のエンタメの新作レビュー
161 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
162 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
163 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
165 小さな料理 大きな味 平松洋子
166 SHOP LIST
168 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
170 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ


ギンザ No. 343

毎日がときめく 日用品

950円 — 2025.12.12
ギンザ No. 343 —『毎日がときめく 日用品』
