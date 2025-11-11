Ginza No. 343 試し読みと目次
2026 JANUARY
GINZA ISSUE 343
Life Essentials 2026
毎日がときめく♡
日用品
|032
|今すぐチェックしたい!
日用品のトレンド6
キャラもの／モフモフ、キャンディカラー、シュルレアリスム
メタリック、香りのオブジェ、フルティガー・エアロ
|040
|いま注目のあの人が買ったものは?
2025年、35人のベストバイ
川島小鳥、菊池日菜子、SUMIRE、Babymix、見津 賢
メグマイルランド、モトーラ世理奈、ロングコートダディ…
|058
|グラフィックデザイナーが選ぶ日用品
サリーン・チェン、藤田裕美、山口崇多、脇田あすか
|062
|気鋭デザイナーたちの愛用品
〈kotohayokozawa〉〈RITSUKO KARITA〉〈KAKAN〉〈NOHRA〉
|066
|直撃! 来日デザイナーのバッグの中身
〈AMOMENTO〉〈extreme cashmere〉〈Julie Kegels〉〈lea boberg〉…
|068
|部屋でも輝くアウトドアグッズ
|072
|カレーとコーヒー、人気店が使う器
ウミネコカレー、茶房 武蔵野文庫、シナモンガーデン RICE&CURRY
SPICE NERD、piwang、喫茶閃光、MARNI CAFE…
|076
|仲良し6人組が行く、話題の東京マーケット
蚤の市で日用品ディグ!
花園神社 青空骨董市
大井競馬場TokyoCityFleaMarket…
|080
| 〈JICHOI〉デザイナーがナビする
SEOUL SHOPPING GUIDE
|084
|GINZA CHARMING BUSTERS
雑貨店で見つける、毎日のパートナー
|FASHION
|088
|ジュエリーが描く、私の存在
|096
|LOUIS VUITTON starring 髙石あかり
舞台はいつもの街角に
|108
|LOUIS VUITTON CRUISE 2026
旅の新章は、世界遺産へ
|110
|CELINE
New Day, New Elegance
|114
|Swatch
私を月に連れてって
|126
|Canvas
冬、枯野を愛でる
|BEAUTY
|132
|では、ビューティの時間です！
|134
|心浮き立つ冬ネイル
|142
|JAEHYUN（BOYNEXTDOOR）
|021
|G’s WONDER
|024
|G’s CHARM
|117
|G’s STORY
|118
|G’s INTERVIEW
トム・ブラウン／アリ・アスター×河合優実／寺西拓人（timelesz）
|153
|UTA EATS!!
|154
|東京ケンチク物語
|155
|私的なオノマトペ ハマ・オカモト
|156
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|158
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。
グレゴリー・ケズナジャット
|160
|12月のエンタメの新作レビュー
|161
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|162
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|163
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|165
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|166
|SHOP LIST
|168
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|170
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ