From Editors No. 343 This Issue 心ときめく♡日用品を！ 注目の35人が選ぶ2025年ベストバイ
みなさん、こんにちは。GINZA1月号は、「毎日がときめく♡日用品」特集です！
毎日使う暮らしの必需品は、心から愛せるものを選びたい。選ぶ基準は人それぞれだからこそ、センスのいいあの人に2025年のベストバイを聞きました。写真家・川島小鳥さん、芸人・ロングコートダディ、俳優の菊池日菜子さんなど、今年活躍した注目の35人が登場します！
また、巻頭のカタログページでは今すぐチェックしたい６つのトレンドキーワードをご紹介。寒い冬にぴったりな「モフモフ&キャラもの」や、クリーンなアクアカラーが魅力の「フルティガー・エアロ」など、全52アイテムが集まりました。そのほか、モデルのモトーラ世理奈さん、俳優/モデル/アーティストのSUMIREさんら仲良し6人組がゆく蚤の市案内や、部屋でも輝くアウトドアグッズ、韓国デザイナーによるソウルショッピングガイドなど、盛りだくさん。
俳優の髙石あかりさんが纏う〈ルイ・ヴィトン〉2026年クルーズシーズンは、たっぷり12ページでお届け。ホリデーシーズンにゲットしたい〈シャネル〉〈カルティエ〉など8ブランドのジュエリーページも。
映画『ミッドサマー』はじめ新感覚ホラーの名手アリ・アスター監督と、彼の大ファンだという俳優・河合優美さんの対談や、初主演映画を控えるtimelesz・寺西拓人さんのインタビューなど、エンタメページも必読です。
メンズファッションでは、BOYNEXTDOORのリーダーであるJAEHYUNさんが最新5ルックを披露！
今号も、どうぞよろしくお願いいたします！
編集長
矢部光樹子
