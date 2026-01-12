マガジンワールド

Ginza No. 345 試し読みと目次

2026 MARCH
GINZA ISSUE 345

 

Inspiring Room Ideas
スタイルのある部屋

020 美意識が詰まった11組のお宅拝見！
新井里志&中富 慶（Kii）、Nieve、Georgia Smith、渡邉菜見子&西 純三
Aya Courvoisier、上野 優&凜、井上 愛、加藤 碧、AsahiNa
安藤小葉（HOOKED Vintage）、外山 翔
044 LOW、PLAYFUL、PORTABLE…トレンドから見る
コンパクトライフを楽しむ家具カタログ
052 スタイリストが自邸で実践!
賃貸を自分らしく暮らす10の方法
058 インテリア賢者が通うとっておきの店
unpis、sasamoto natsuki、Hitomi Coco Konno、中島沙希、中井彩乃
板坂留五、若井ちえみ、白井里奈、和井田多佳、片山久美子
062 GINZA CHARMING BUSTERS
私が日本で暮らす部屋
066 韓国発のデザインが新鮮です!
ソウル最新インテリア事情
 
FASHION
070 石橋静河×Dior
DAYDREAM
078 MIU MIU
praise for all
102 BRUNELLO CUCINELLI
TOKYO STROLL
116 in Ginza Sony Park
銀座の余白の過ごし方
 
BAG
084 新しいバッグと、東京ところどころ
094 on the way to spring 旅するバッグ
 
SHOES
104 ジャックと靴の偏愛日記
110 春シューズ発掘の旅
 
INTERVIEW
120 JISOO YURI KOHARU from HANA
はなひらくとき
138 中島健人
The Calls for Revolution
 
BEAUTY
126 では、ビューティの時間です!
128 UDA make-up approach
「粧し（MEKASHI）のすべて」
 
013 G’s WONDER
017 G’s CHARM
145 愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
146 東京ケンチク物語
147 私的なオノマトペ ハマ・オカモト
148 Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
150 一生ものの、本と映画と音楽とアート。小池水音
152 2月のエンタメの新作レビュー
153 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
154 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
155 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
157 小さな料理 大きな味 平松洋子
158 SHOP LIST
160 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
162 Let me dance like a puppet on a string. 松尾スズキ


ギンザ No. 345

スタイルのある部屋

950円 — 2026.02.12
