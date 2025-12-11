From Editors No. 344 This Issue FASHION STREET SNAP 2026 世界のファッショニスタをキャッチ！
FASHION STREET SNAP 2026
世界のファッショニスタをキャッチ！
みなさん、こんにちは。
GINZA2月号は、「明日、何をどう着る？ SNAP! SNAP!! SANP!!!」特集です。
毎年この時期にお届けしている、お馴染みかつ人気のファッションスナップ企画。
今号も、東京をはじめ、パリ、NY、ロンドン、ベルリン、ソウルなど海外の街角で光っていた、おしゃれ賢者たちを多数ハント！ また、菊乃さんのリアル１週間コーディネート披露とQ＆A、8人の人気スタイリストが教えてくれた、私服がおしゃれな方々のある日のスタイリング、写真家のJIMAさんによる撮り下ろしスナップなど、センスを磨くヒントが満載です。気になった着こなしがあったら記憶に留め、自分だけのスクラップブックを作る気持ちで眺めていただけたら嬉しいです。
その他、ニュースで一杯だった2026年春夏ミラノ・パリファッションウィークのレポート、シトウレイさんによるパリストリートスナップも。
さらに、NEXZのHARUさんとHYUIさんが初登場。お二人が最新ファッションを身にまとった姿とインタビューをお見逃しなく。
今号もどうぞよろしくお願いいたします。
編集長
矢部光樹子
