From Editors No. 340 This Issue 今年こそ、定番をアップデート！ 次なるスタンダードを見つけよう
みなさん、こんにちは。
GINZA10月号は、「NEXTスタンダード」特集です！
スタンダードとは、流行に左右されない魅力があるもの。では、価値観が常に変化するいまの時代にあった“定番”とは？ 愛すべき不朽のスタイルから台頭する新王道まで、2025年のニュースタンダードをご紹介します。
白シャツ、ネイビージャケット、アイウェア、リップスティック…。頭からつま先まで、押さえておきたい19のベーシックアイテムをリストアップ！ また、俳優の夏帆さん、歌舞伎役者の片岡千之助さんなど6名が「マイスタイルに欠かせないアイテム」を披露。35周年を迎える〈アンダーカバー〉デザイナーの高橋 盾さんが考えるベーシックについてのお話しも必読です。そのほか、自分なりのトレードマークを作るファッショニスタ13名のスナップやいつもの服のリメイク術など、盛りだくさん。
秋冬のファッションページでは、メゾンの可憐なシグネチャーを再解釈した〈シャネル〉や、〈ルイ・ヴィトン〉、〈ミュウミュウ〉、〈MM6 メゾン マルジェラ〉、〈マックス アンド コー〉のストーリーをお届け。さらに、フジロック フェスティバル ‘25で会場を盛り上げたLittle SimzやFaye Webster、mei eharaのロングインタビューを敢行！ NEXZのYUさん、SEITAさんによるメンズ企画もお楽しみください。
では、今号もどうぞよろしくお願いいたします。
編集長
矢部光樹子
