From Editors No. 340 This Issue 今年こそ、定番をアップデート！ 次なるスタンダードを見つけよう

誌面（紙版・電子版）などを撮影・スクリーンショットし、SNSやブログにアップすることは法律で禁止されています。

弊社刊行物に掲載されている写真および文章を、写真撮影やスキャン等を行なって、許諾なくブログ、SNS等に公開、または印刷等をして販売・配布する行為は著作権、肖像権等を侵害するものであり、場合によっては刑事罰が科され、あるいは損害賠償を請求される可能性があります。ご注意ください。