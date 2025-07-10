From Editors No. 339 This Issue 若手作家72名が集結 今注目すべき新世代クラフト！
みなさん、こんにちは。
GINZA9月号は、「部屋を飾る、新世代クラフト」特集です！
最近、ますます国内外から熱視線を浴びている“工芸”。デザインの個性的な美しさやサステナビリティ、込められたストーリー…数え出したらキリがないその魅力を、特に国内シーンを中心にお届けします。
表紙と巻頭ページを飾るのは、あいみょんさん！ もともと手仕事によるプロダクトが大好きで、いつも情報をチェックしていると語る彼女が、長いものづくりの歴史を持つ北陸を訪ねました。金沢と富山で撮り下ろしたファッションストーリーも、気鋭のガラス作家、Yuri Iwamotoさんとの共感あふれる対話も必見です。
その他、いま注目したい若手作家23人から、照明や花器、スツールなど、インテリアをワンランクアップしてくれるプロダクト、信頼できるショップ＆ギャラリーまで、最新情報が満載。また、もっと気軽に取り入れられる、なんだかかわいい世界の民芸品にも触れてみました。
後半の第２特集は、秋冬のバッグ＆靴！ 今年は何を持つ？ 何を履く？ 最新アイテムの数々をぜひ本誌でチェックして、お買い物プランを立てていただければ嬉しいです。
では、今号もどうぞよろしくお願いいたします。
編集長
矢部光樹子
